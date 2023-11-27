Της Αθηνάς Παπακώστα

Σήμερα είναι η 4η ημέρα της εύθραυστης, προσωρινής, εκεχειρίας στη Γάζα, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν απελευθερωθεί, μέχρι στιγμής, συνολικά, πενήντα τέσσερις όμηροι -όχι μόνο Ισραηλινοί, και 117 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Χθες, Κυριακή, η Χαμάς απελευθέρωσε 14 Ισραηλινούς και τρεις ξένους υπηκόους ενώ, το Ισραήλ άφησε ελεύθερους 39 Παλαιστινίους κρατούμενους.

Το Σάββατο είχαν αφεθεί ελεύθεροι 13 Ισραηλινοί και 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι ενώ, την Παρασκευή, την πρώτη ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς είχαν αφεθεί ελεύθεροι 24 όμηροι -13 Ισραηλινοί, 10 Ταϊλανδοί και ένας πολίτης από τις Φιλιππίνες με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατούμενων.

Σήμερα, Δευτέρα, αναμένουμε την απελευθέρωση επιπλέον ομήρων -10 Ισραηλινών και 33 Παλαιστινίων κρατούμενων ώστε, όπως αναφέρεται στους όρους της συμφωνίας, το σύνολο των ομήρων υπηκόων του Ισραήλ να φτάσει τους 50 και το σύνολο των Παλαιστινίων τους 150.

Ηνωμένες Πολιτείες, Κατάρ και Αίγυπτος, όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει παράταση στην προσωρινή ανάπαυλα των εχθροπραξιών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε χθες την πρόθεσή του να υπάρξει παράταση ενώ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εργάζονται ώστε να επιτύχουν την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα θα συνεχιστούν όταν ολοκληρωθεί η προσωρινή κατάπαυση του πυρός προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θα καλωσόριζε μια παράτασή της εάν, κάτι τέτοιο διευκόλυνε την απελευθέρωση άλλων 10 ομήρων ημερησίως.

Την ίδια ώρα, νωρίς το βράδυ της Κυριακής, η Χαμάς δήλωσε ότι επιθυμεί να επεκταθεί η κατάπαυση του πυρός με παράλληλη αύξηση του αριθμού όσων απελευθερώνονται και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση φέρεται να έχει ενημερώσει σχετικά Ντόχα και Κάιρο.

Όμως, αναλυτές προβλέπουν ότι η κατάπαυση του πυρός δεν θα διαρκέσει για πολλές ημέρες μετά τη λήξη της αύριο, Τρίτη.

Όπως εξηγούν, το Ισραήλ επιμένει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του θα αρχίσουν εκ νέου και υπενθυμίζουν πως πριν την έναρξη της εκεχειρίας σχεδίαζε επιχειρήσεις και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και συγκεκριμένα στην πυκνοκατοικημένη Χαν Γιουνίς όπου εκτιμάται ότι κρύβεται ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ και έχουν βρει καταφύγιο ήδη τουλάχιστον χιλιάδες άμαχοι.

Την απόφαση για την έναρξη εκ νέου των επιχειρήσεων θα λάβει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ το οποίο έχει συμφωνήσει να συνεδριάσει εκ νέου μετά την εφαρμογή της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός.

Εάν, σύμφωνα με τους στρατιωτικούς αναλυτές στόχος γίνει τελικά η Χαν Γιουνίς θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας επιχειρήσεων προκειμένου ο ισραηλινός στρατός να κατορθώσει να τη θέσει υπό τον έλεγχό του.

Την ίδια ώρα ο Σύμβουλος Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέικ Σάλιβαν, τόνισε την Κυριακή ότι ο Λευκός Οίκος διεξάγει «εποικοδομητικές συνομιλίες» με το Ισραήλ για να διασφαλιστεί «ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση» θα λάβει χώρα αφότου εξεταστεί το «ζήτημα των αμάχων».

Προς το παρόν η εύθραυστη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ και οι όροι αυτής της συμφωνίας εφαρμόζονται με τις δυνάμεις του Ισραήλ να παραμένουν στη θέση τους και τη Χαμάς να εκμεταλλεύεται αυτές τις ώρες για να ανασυνταχθεί. Όπως έχει ήδη τονίσει ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, "είμαστε σε πόλεμο και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε πόλεμο".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.