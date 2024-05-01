Μ. Βρετανία: Νέο πρόγραμμα εθελοντικής επιστροφής προσφύγων

Ο πρώτος πρόσφυγας έφτασε στο Κιγκάλι της Ρουάντας την Τρίτη με εμπορική πτήση από Λονδίνο. Κριτική προς την κυβέρνηση για «προεκλογικό τέχνασμα» αλλά και για το κόστος μεταφοράς.Η βρετανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι ακόμα και ο υπ’ αριθμόν 1 μετανάστης που φεύγει προς τη Ρουάντα από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η αρχή για το τέλος της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα, που θέλει τόσο πολύ να επιτύχει.



Η εφημερίδα Sun έφερε στη δημοσιότητα ακριβώς αυτό. Ο πρώτος μετανάστης πέταξε προς τη Ρουάντα, και μάλιστα οικειοθελώς. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε η ίδια η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας, έφτασε στο Κιγκάλι την Τρίτη, με πτήση που ξεκίνησε από το Λονδίνο.



Κανένα άλλο στοιχείο δεν δόθηκε για τον άνθρωπο που επέλεξε να κάνει το μακρινό ταξίδι, παρά μόνο το γεγονός ότι είναι άνδρας και ότι εξάντλησε όλα τα δικαιώματά του παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιο είναι το νέο πρόγραμμα εθελοντικής επιστροφής;

Το πρόγραμμα εθελοντικής επιστροφής στη Ρουάντα είναι ένα νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση μόλις ενάμιση μήνα πριν και είχαν δημοσιεύσει πρώτα οι Times του Λονδίνου. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα είναι τελείως διαφορετικό από το πολυσυζητημένο «σχέδιο της Ρουάντα», το οποίο είναι σχεδιασμένο να στέλνει με ειδικές πτήσεις τους αιτούντες άσυλο προς το Κιγκάλι και βέβαια όχι οικειοθελώς. Παράλληλα, η Βρετανία έχει ήδη ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει οικειοθελείς επιστροφές. Όμως, επί του παρόντος, αυτή είναι μια παραλλαγή του και αφορά μετανάστες και ξένους εγκληματίες που εξάντλησαν οποιοδήποτε δικαίωμα παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους.



Μάλιστα, σχολιάζεται ως ένα πρόγραμμα "πρώτο στο είδος του", καθώς για πρώτη φορά πρόσφυγες και μετανάστες που αποτυγχάνουν με το αίτημα ασύλου τους, πληρώνονται για να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Το ύψος της πληρωμής μπορεί να αγγίξει τις 3.000 λίρες συν το εισιτήριο της εμπορικής πτήσης προς Ρουάντα.



Το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει δηλώσει ότι η πληρωμή που δίνεται στους αιτούντες άσυλο που απέτυχαν να γίνουν δεκτοί «δίνεται ώστε να μπορούν να πληρώσουν μια προσωρινή διαμονή στη χώρα προορισμού, για το κόστος εκπαίδευσης ή ακόμα και για την έναρξη μίας νέας επιχείρησης».

Αντιδράσεις για το κόστος και κριτική για «πολιτικό τέχνασμα»

Το κόμμα των Εργατικών κατέκρινε την κίνηση δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα «προεκλογικό τέχνασμα». Συγκεκριμένα, η σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι δείχνει «πόσο απελπισμένο είναι το κυβερνών κόμμα των Συντηρητικών ώστε να πετάξει πάση θυσία μια πτήση προς Ρουάντα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές αύριο Πέμπτη».



Η υπουργός Επιχειρήσεων Κέμι Μπέιντενοκ, ως απάντηση στην κριτική που έχει δεχτεί η κυβέρνηση για το ύψος της βοήθειας που δίνεται, δήλωσε στο Sky News ότι «δεν υπάρχει επιλογή μηδενικού κόστους για την προστασία των συνόρων».



Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, πέρυσι 19.253 άνθρωποι απομακρύνθηκαν οικειοθελώς από τη χώρα καθώς δεν είχαν δικαίωμα παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, και από αυτούς μόλις 3.319 έλαβαν «πακέτο επανένταξης» ή οι πτήσεις τους πληρώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

