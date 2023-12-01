Λογαριασμός
Το Κατάρ δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για επαναφορά της εκεχειρίας στη Γάζα

«Ο συνεχής βομβαρδισμός της Γάζας περιπλέκει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες και επιδεινώνει την ανθρωπιστική καταστροφή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Κατάρ εκεχειρία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι η χώρα του δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες, μαζί με τους εταίρους της, για την επαναφορά της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο συνεχής βομβαρδισμός της Γάζας περιπλέκει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες και επιδεινώνει την ανθρωπιστική καταστροφή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

