Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, Αλί Μπαγερί Κανί, διορίστηκε σήμερα προσωρινός υπουργός Εξωτερικών μετά τον θάνατο του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

Ο Μπαγερί διορίστηκε "υπεύθυνος της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της κυβέρνησης", ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Αλί Μπαχαντορί Τζαχρομί, καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ είναι μεγάλες στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα.

Ο 56χρονος Μπαγερί, που θεωρείται προσκείμενος στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, διορίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 υφυπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μετά την επίτευξη συμφωνίας το 2015, ο Μπαγερί είχε επικρίνει κατ' επανάληψη τη μετριοπαθή κυβέρνηση του τότε προέδρου Χασάν Ροχανί πως είχε δεχθεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και είχε επιτρέψει σε "ξένους" να έχουν πρόσβαση σε ιρανικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο τον Σεπτέμβριο του 2023 υπεραμύνθηκε των διαπραγματεύσεων με τη Δύση και επέκρινε "εκείνους που, με το πρόσχημα της υπεράσπισης των αξιών, προσπαθούν να δώσουν στη διαπραγμάτευση μια αντι-αξιακή διάσταση".

Αυτοί "θέλουν στην πραγματικότητα να στερήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία από ένα κρίσιμο και σημαντικό εργαλείο προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα", είχε πει ο Μπαγερί, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε νεκρό σημείο μετά τη μονομερή αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν το 2018, με πρωτοβουλία του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

