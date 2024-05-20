Οι ταινίες της εβδομάδας που θα δούμε σε TV και πλατφόρμες

Η Τελευταία Παμπ στο COSMOTE CINEMA 2HD, Δευτέρα 20/05 στις 19:40

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς, Ηθοποιοί: Ντέιβ Τέρνερ, Έμπλα Μαρί, Κλερ Ρότζερσον

Σε ένα χωριό της βορειοανατολικής Αγγλίας που μαστίζεται από ανεργία, ο ιδιοκτήτης μιας παμπ παλεύει να κρατήσει την επιχείρησή του ανοικτή. Η άφιξη προσφύγων από τη Συρία θα αναστατώσει την ήδη ταλαιπωρημένη κοινότητά του.

Ένας Άλλος Κόσμος στο COSMOTE CINEMA 1HD, Τρίτη 21/05 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Στεφάν Μπριζέ, Ηθοποιοί: Βενσάν Λιντόν, Σαντρίν Κιμπερλέν, Αντονί Μπαζόν

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Ο Φιλίπ είναι πετυχημένο στέλεχος ομίλου, αλλά η πιεστική δουλειά του οδήγησε στη λύση του γάμου του. Κι ενώ πασχίζει να διαχειριστεί τις παράλογες απαιτήσεις των ανωτέρων του, πρέπει να αποφασίσει τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή.

Μαγεία στο Σεληνόφως στο COSMOTE CINEMA 2HD, Πέμπτη 23/05 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν, Ηθοποιοί: Κόλιν Φερθ, Έμα Στόουν, Μάρσια Γκέι Χάρντεν

«Αφιέρωμα: Γούντι Άλεν». Ένας υπερόπτης, πλην ακαταμάχητος, Βρετανός, που κάνει καριέρα ως Ασιάτης μάγος, φτάνει στην καλοκαιρινή Γαλλική Ριβιέρα της δεκαετίας του ’20, με μοναδικό σκοπό να ξεσκεπάσει την απάτη μιας υποτιθέμενης νεαρής μέντιουμ.

Ο Δρόμος της Εξιλέωσης στο COSMOTE CINEMA 1HD, Παρασκευή 24/05 στις 22:50

Σκηνοθεσία: Ναντίν Κρόκερ, Ηθοποιοί: Γκάρετ Χέντλαντ, Γουίλα Φιτζέραλντ, Μελ Γκίμπσον

Μετά την αποφυλάκισή του, ένας πρώην κατάδικος πασχίζει να σταθεί στα πόδια του σε μια πόλη του Μισισίπι. Ωστόσο, η άφιξη μιας μητέρας και της μικρής κόρης της αναστατώνει τη ζωή του και τον φέρνει αντιμέτωπο με μεγάλα διλήμματα.

