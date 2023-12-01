Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο πέντε ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του, ο Ντάνιελ Χαγκάρι, διευκρινίζοντας ότι ενημέρωσε τις οικογένειες.

«Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία ενημέρωσαν τις οικογένειες των ομήρων Ελιγιαχού Μαργκαλίτ, Μάγια Γκόρεν, Ρόνεν 'Ενγκελ και 'Αριε Ζαλμάνοβιτς για τον θάνατό τους», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, του Μεγάλου Ραβινάτου και του υπουργείου Θρησκευμάτων διαπίστωσαν τον θάνατό τους με βάση συμπεράσματα (έρευνας) και πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών», εξήγησε.

Επίσης, «κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης με τη Σιν Μπετ (την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας), βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών, φέραμε πίσω τη σορό του ομήρου Οφίρ Τζαρφάτι για να ταφεί στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Από τους σχεδόν 240 ανθρώπους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της χωρίς προηγούμενο φονικής επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, 137 εξακολουθούν να κρατούνται εκεί, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι ισραηλινές αρχές.

Οι μάχες και οι βομβαρδισμοί επαναλήφθηκαν σήμερα το πρωί στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια εβδομάδα εκεχειρίας.

Εν είδει αντιποίνων για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, και στη συνέχεια χερσαία επιχείρηση.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 15.000 και πλέον ανθρώπων, ως επί το πλείστον αμάχων, σύμφωνα με τη Χαμάς, η οποία ανέλαβε την εξουσία στη Γάζα το 2007.

