Survivor: Συμπεριφορές που προκαλούν αντιδράσεις - Δείτε το trailer

Η δυσαρέσκεια του Χριστόφορου για όσα συνέβησαν στη μονομαχία με τη Δώρα επηρέασε την Κόκκινη ομάδα που αποφάσισε τελικά να μην πάρει μαζί στο έπαθλο την πρώην συμπαίκτρια.

Η Δώρα νιώθει απογοητευμένη και πληγωμένη από τη στάση των Κόκκινων όμως πλέον ανήκει στους Μπλε και πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Απόψε στο στίβο μάχης παίζεται το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας με τους Κόκκινους και τους Μπλε να ρίχνονται με πάθος στη διεκδίκηση. Ποιες συμπεριφορές την ώρα του αγωνίσματος γίνονται θέμα συζήτησης στους πάγκους και στο Συμβούλιο;

Η ηττημένη ομάδα θα βρεθεί στη δύσκολη θέση της ψηφοφορίας. Ποια ή ποιος Survivor θα βρεθεί συνυποψήφιος με τον Σταμάτη; Ποιες αντιδράσεις θα φέρει η νέα υποψηφιότητα;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

