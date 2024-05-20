Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αστρικό υπερθέαμα: Μετεωρίτης πέρασε... ξυστά από τον ουρανό της Ισπανίας και της Πορτογαλίας - Βίντεο

Τμήματα κομήτη φώτισαν με μπλε και πράσινες αποχρώσεις τον ουρανό, πριν πέσουν  στον Αντλαντικό ωκεανό

Κομήτης

Ένα αστρικό υπερθέαμα έζησαν οι κάτοικοι της Ισπανίας και Πορτογαλίας, όταν θραύσματα μετεωρίτη πέρασαν από τον ουρανό, το βράδυ Σαββάτου και έπεσαν στον Αντλαντικό ωκεανό.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) επιβεβαίωσε ότι ο μετεωρίτης ήταν ένα κομμάτι ενός κομήτη που ταξίδευε με απίστευτη ταχύτητα περίπου 161.000 km/h (100.000 mph).

Εκτιμάται ότι κάηκε πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό σε υψόμετρο περίπου 60 χιλιομέτρων (38 μίλια). Υπήρξαν αναφορές ότι μπορεί να έπεσε κοντά στις πόλεις Castro Daire ή Pinheiro, ωστόσο  η ESA εκτιμά ότι η πιθανότητα να βρεθούν μετεωρίτες είναι πολύ μικρή, καθώς ο μετεωρίτης πιθανότατα διαλύθηκε πριν φτάσει στην επιφάνεια της Γης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κομήτης Ισπανία Πορτογαλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark