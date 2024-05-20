Ένα αστρικό υπερθέαμα έζησαν οι κάτοικοι της Ισπανίας και Πορτογαλίας, όταν θραύσματα μετεωρίτη πέρασαν από τον ουρανό, το βράδυ Σαββάτου και έπεσαν στον Αντλαντικό ωκεανό.
Comet fragment lights up sky over Spain and Portugal 'like a movie' 👀 pic.twitter.com/xY3i7XVHyu— Trump.AI (@Obielicious) May 19, 2024
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) επιβεβαίωσε ότι ο μετεωρίτης ήταν ένα κομμάτι ενός κομήτη που ταξίδευε με απίστευτη ταχύτητα περίπου 161.000 km/h (100.000 mph).
bright comet fragment lit up the skies in a dazzling display over parts of Spain and Portugal pic.twitter.com/vil9xOM8RF— Reuters (@Reuters) May 19, 2024
Εκτιμάται ότι κάηκε πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό σε υψόμετρο περίπου 60 χιλιομέτρων (38 μίλια). Υπήρξαν αναφορές ότι μπορεί να έπεσε κοντά στις πόλεις Castro Daire ή Pinheiro, ωστόσο η ESA εκτιμά ότι η πιθανότητα να βρεθούν μετεωρίτες είναι πολύ μικρή, καθώς ο μετεωρίτης πιθανότατα διαλύθηκε πριν φτάσει στην επιφάνεια της Γης.
HAARP may have the capability to bounce low-frequency waves off an asteroid, a meteor or a comet to look inside. This incident occurred in Portugal a couple of hours ago.#Meteor #HAARP #Portugal #GiganticMeteor #Spain #UFO #brightfireball #Pereira #CastroDaire #northernPortugal pic.twitter.com/K51i265Go2— Christian Rosenkreutz (@fratercrc) May 19, 2024
