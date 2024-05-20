ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5

ΚΑΙΡΟΣ: Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη και πιθανόν στα υπόλοιπα ορεινά Ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.

ΑΝΕΜΟΙ: στο Ιόνιο ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Β με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία στα Βόρεια έως 29 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς, στα νησιά έως 27 με 30 βαθμούς και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς.

ΤΡΙΤΗ : 21/5

ΚΑΙΡΟΣ: πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα Β ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.

ΑΝΕΜΟΙ: στο Ιόνιο Ν 4 με 6 και στο Αιγαίο Β 3 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στους 33 με 36 βαθμούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 22&23/5

ΚΑΙΡΟΣ: στα ΒΑ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.

ΑΝΕΜΟΙ: Βαθμιαία θα επικρατήσουν Δ - ΒΔ άνεμοι στα Νότια πελάγη 6 και την Πέμπτη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση μικρή στα Δ και Β

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/25

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ΒΑ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες.

ΑΝΕΜΟΙ Β 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ

Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πηγή: skai.gr

