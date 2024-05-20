Ο Αντρέ Βιεϊρίνια σήκωσε το δεύτερο πρωτάθλημά του με τον ΠΑΟΚ μέσα σε αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες φίλους της ομάδας που κατέκλυσαν κερκίδες και αγωνιστικό χώρο στην Τούμπα, αλλά και πλημμύρισαν όλη τη Θεσσαλονίκη.

Ο Πορτογάλος, που ακόμη δεν έχει κάνει σαφές αν θα κλείσει την καριέρα του ή όχι, πήρε το τρόπαιο του πρωταθλητή στο σπίτι του και φωτογραφήθηκε με αυτό στο κρεβάτι του να κοιμάται. «Καληνύχτα Θεσσαλονίκη», έγραψε ο 38χρονος άσος, που έφτασε τους πέντε τίτλους με τον «Δικέφαλο του Βορρά» έχοντας κατακτήσει και τρία Κύπελλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

