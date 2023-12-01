Μελόνι: Η αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων θα επηρεάζει και τον μισθό τους

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι θέλει να συνδέσει στο εξής την αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων με τις μισθολογικές τους αυξήσεις.

Σύμφωνα με ό,τι ανακοίνωσε ο Ιταλός υπουργός Δημόσιας Διοίκησης Πάολο Τζανγκρίλο, «το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων που θα ετοιμάσει η Δημόσια Διοίκηση θα έχει άμεση σχέση με τις απολαβές τους», διότι «όταν αξιολογούμε τις ικανότητες των εργαζομένων, μετράμε τη δυνατότητα έκφρασης του ταλέντου, εντοπίζουμε τομείς όπου μπορεί να υπάρξει βελτίωση και προσπαθούμε σε τελική ανάλυση να στηρίξουμε την εξέλιξη του κάθε ανθρώπου».

Η αξιολόγηση αυτή, όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους αρχίζοντας από τα διευθυντικά στελέχη, για τα οποία θα εκφράζουν την άποψή τους και οι υφιστάμενοί τους.

Κύρια κριτήρια θα είναι το «ηγετικό προφίλ», η ικανότητα εφαρμογής των διαφόρων σχεδίων, η εκτίμηση των ικανοτήτων των διαφόρων συνεργατών και η δημιουργία ομάδων εργασίας με υψηλή αποδοτικότητα. Όσο πιο θετική θα είναι η αξιολόγηση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η βελτίωση των μισθολογικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ρώμης Il Messaggero, το συγκεκριμένο κριτήριο πρόκειται να συμπεριληφθεί από την κυβέρνηση Μελόνι στην ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, με κύρια οδηγία «να δοθούν κίνητρα προς επίτευξη νέων στόχων ώστε να βελτιωθούν οι δεξιότητες των εργαζομένων σε τομείς στους οποίους υστερούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

