Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Το 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και συνεχίζεται ως και τις 25 Μάϊου με τις διάσημες stars από ολόκληρο τον κόσμο να περνάνε απαστράπτουσες το κόκκινο χαλί. Ανάμεσά τους και τέσσερις πολύ γνωστές Ελληνίδες που εκτός από πολύ όμορφες γυναίκες είναι και εξαιρετικά ταλαντούχες η κάθε μία στο αντικείμενό της.

Καλεσμένες από πολύ γνωστές εταιρείες για άλλη μια χρονιά βρέθηκαν στις Κάννες, διάλεξαν προσεκτικά τι θα φορέσουν τόσο στο κόκκινο χαλί, όσο και στα parties που είναι καθημερινή υπόθεση στις Κάννες καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και εντυπωσίασαν.

Από τις πρώτες που είδαμε να φτάνει στη περίφημη Croisette, η πιο σέξι από ποτέ Δούκισσα Νομικού Θεοδωρίδη -συνοδευόταν από τον σύζυγό της, ο οποίος όμως κράτησε διακριτική στάση- με μια αποκαλυπτική δημιουργία Celia Kritharioti με cut outs που έκαναν τους φωτογράφους να παραληρούν. Το beauty look της επιμελήθηκε ο στενός της συνεργάτης Παντελής Τουτουντζής, ενώ τα κοσμήματά της ήταν του οίκου Kessaris.

Εξίσου εκθαμβωτική και η Βίκυ Καγιά – που κλέβει τις εντυπώσεις και ως ηθοποιός στην ταινία «Πολύδροσο»- επιλέγοντας επίσης μια μαύρη τουαλέτα από ταφτά Celia Kritharioti και κοσμήματα Danelian.

Ενώ για την εμφάνισή της σε ένα από τα πολλά parties παρέα με την Τόνια Σωτηροπούλου, η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα πολύ ιδιαίτερο Yves Saint Laurent με cut outs και εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια. Την ίδια ώρα που η Τόνια Σωτηροπούλου στο πάρτι αυτό προτίμησε να κάνει μια πιο casual chic εμφάνιση φορώντας ένα κόκκινο κοστούμι της Βάσιας Κωσταρά.

Εν αντιθέσει με την απαστράπτουσα επιλογή της για το κόκκινο χαλί που ήταν μια μοναδική τουαλέτα των Mi Ro με τους οποίους τη συνδέει στενή φιλία και συγγένεια, αφού ο ένας εκ του σχεδιαστικού διδύμου, ο Γιάννης Ράπτης είναι και κουμπάρος της. Φυσικά η γνωστή ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος μάλιστα έκανε και πλάκα στο Instagram του για το πως η γνωριμία του μαζί της του άνοιξε τις πόρτες στα Φεστιβάλ.

Και ολοκληρώνουμε με την πραγματικά κούκλα Κλέλια Ανδριολάτου που έχει δει κοινό της να αυξάνεται θεαματικά μετά την προβολή της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Maestro in Blue στο Netflix.

Η μόνη που διάλεξε χρώμα και εμφανίστηκε με μια εκθαμβωτική κίτρινη deux pieces δημιουργία της Βάσιας Κωσταρά, με crop top και εντυπωσιακή φούστα.

Προηγούμενο Επόμενο

Για εμάς και οι τέσσερις ήταν υπέροχες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.