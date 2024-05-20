Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, τα συλλυπητήριά του στην ιρανική κυβέρνηση και τον ιρανικό λαό για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και οκτώ άλλων ατόμων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη χθες, Κυριακή, στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

