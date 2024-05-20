Βίντεο στο οποίο παίζει μπάσκετ σε αναπηρικό αμαξίδιο με τον σύλλογο «Περπατώ» στην Κομοτηνή ανήρτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, θίγοντας παράλληλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρίες.

«Στον σύλλογο ‘Περπατώ' στην Κομοτηνή έπαιξα μπάσκετ με τους αθλητές του Ηροδότου. Καθημερινά μετά την εργασία τους προπονούνται. Σπάζοντας τα εμπόδια του κράτους. Άνθρωποι με ψυχή, άνθρωποι ορατοί», σημείωσε, κάνοντας αναφορά στη συζήτηση που είχε με τον παραολυμπιονίκη και αρχηγό της ελληνικής αποστολής στους «Παραολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024» Άλεξ Ταξιλδάρη, για το «σπουδαίο κοινωνικό έργο του συλλόγου ‘Περπατώ' ».

«Ένας σύλλογος που υποκαθιστά τον ρόλο ενός κράτους αδιάφορου, μη συμπεριληπτικού», υπογράμμισε.

«Μια κυβέρνηση της κενής διαφήμισης. Ο ‘προσωπικός βοηθός' που διαφήμιζαν δεν έχει επεκταθεί στην περιφέρεια, αφήνοντας τόσους ανθρώπους και τόσες οικογένειες μόνους. Φεύγω με τη δέσμευση ότι όλα αυτά θα αλλάξουν. Με ένα σύγχρονο κράτος που θα παρέχει προστασία σε όλους, για να ξαναβρούμε την αξιοπρέπεια και την περηφάνια μας », τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

«Κρατάω σαν φυλαχτό αυτό που μου είπε ο Άλεξ για τη συμπεριφορά μας απέναντι στα άτομα με αναπηρία: Just say hi! », κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

