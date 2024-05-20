Αθώοι, λόγω αμφιβολιών, κρίθηκαν 11 από τους 13 κατηγορούμενους που είχαν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για συμμετοχή σε οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, στο γήπεδο του ΤΕΦΑΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων εισέβαλε στο αγωνιστικό τερέν όπου αγωνιζόταν η ομάδα Κ-17 του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκης (ανήκει στις ακαδημίες των «ερυθρολεύκων») αφαιρώντας από τους αθλητές τις φανέλες τους.

Οι δύο που δεν αθωώθηκαν κρίθηκαν ένοχοι για το πλημμέλημα της διατάραξης κοινής ειρήνης και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με 3ετή αναστολή, ενώ ανάμεσα σε αυτούς που κρίθηκαν αθώοι είναι ένας από τους καταδικασθέντες για την «τυφλή» δολοφονική επίθεση εναντίον του Άλκη Καμπανού, υπόθεση για την οποία εκτίει συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών στις φυλακές Τρικάλων.

Μεταξύ των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενους ήταν αυτές της ληστείας κατά συναυτουργία, της συνέργειας στην προηγούμενη πράξη, της διατάραξης κοινής ειρήνης και της παραβίασης του νόμου περί Αθλητισμού. Για τους δύο που κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη κοινής ειρήνης, το δικαστήριο έκρινε ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν τελέστηκε με την επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, δεχόμενο τον ισχυρισμό των συνηγόρων υπεράσπισης ότι επρόκειτο για αναμέτρηση «προπονητικού χαρακτήρα» κι όχι για επίσημο ματς στο πλαίσιο αθλητικής διοργάνωσης.

