Κασσελάκης: Η ευθύνη της κατάρρευσης της ΛΑΡΚΟ φέρει την υπογραφή της ΝΔ

«Η ευθύνη της κατάρρευσης της ΛΑΡΚΟ φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ, οι υπουργοί της οποίας αρχικά απαξίωσαν την εταιρεία και λοιδόρησαν τους εργαζόμενους, ενώ τώρα τους οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία και στην έξωση από τα σπίτια τους», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μετά από συνάντηση που είχε στη Βουλή με το ΔΣ των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, παρουσία και του τομεάρχη Δικαιοσύνης του κόμματος, Γιάννη Σαρακιώτη.

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων και ότι στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους, έχει θέσει εξ αρχής ως «κόκκινη γραμμή» τη συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, διατηρώντας τον παραγωγικό της χαρακτήρα και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. «Είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση ανανέωση των συμβάσεων που λήγουν στο τέλος του έτους και για το λόγο αυτό θα αναλάβουμε άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία», προανήγγειλε ο κ. Κασσελάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συνάντηση «οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ παρέθεσαν τα τεράστια προβλήματα, που αντιμετωπίζει η μοναδική εταιρεία παραγωγής σιδηρονικελίου στην ΕΕ και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, μετά την ψήφιση, το Φεβρουάριο του 2020 από τη ΝΔ, της τροπολογίας με την οποία αυτή τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και ξεκίνησαν οι διαδικασίες πώλησής της». Επίσης «εστίασαν στο γεγονός ότι από την 1η Αυγούστου του 2022, στο εργοστάσιο της εταιρείας σταμάτησε κάθε παραγωγική δραστηριότητα, παρά το γεγονός ότι η τιμή του νικελίου είναι πλέον σταθερά σε υψηλά επίπεδα και ουσιαστικά έχουν σταματήσει ακόμη και οι εργασίες συντήρησης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σήμερα εικόνα κατάρρευσης, με τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων να τίθεται σε διαρκή κίνδυνο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.