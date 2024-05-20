Το Νοέμβριο θα εγκαινιαστεί η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης και στη μελέτη επέκτασής του, που εκπόνησε η εταιρία "Ελληνικό Μετρό", δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να βγει, επιτέλους, η συγκεκριμένη περιοχή από την απομόνωση δεκαετιών, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε έξι μήνες από τώρα θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά και στους επισκέπτες το πιο σύγχρονο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα το πιο όμορφο μετρό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πόλης. Και το λέω αυτό σε μία πόλη η οποία έχει δοκιμαστεί πολύ από προσδοκίες οι οποίες διαψεύστηκαν στο παρελθόν. Το Μετρό Θεσσαλονίκης, επιτέλους γίνεται πράξη, επισήμανε ο πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Μελέτης Επέκτασης του Μετρό, που έγινε στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων.

Η Μελέτη αυτή προβλέπει μέχρι το 2040 την κατασκευή δύο γραμμών μετρό, συνολικού μήκους 48 χιλιομέτρων με 44 σταθμούς, που θα καλύπτουν όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τη γύρω ζώνη και θα εξυπηρετούν καθημερινά 678.000 επιβάτες.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να πολιτικοποιούνται οι συζητήσεις για αυτά τα έργα, γιατί, όπως παρατήρησε, «τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία θα μας υποδείξουν πού πρέπει να πάμε το μετρό και με ποια προτεραιότητα θα πρέπει να σχεδιαστούν τα επόμενα έργα».

Παράλληλα τόνισε ότι και σε αυτά τα έργα το αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ορατό και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν οι ψηφοφόροι που θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη, ενώ στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Δημαρχείο, όπου θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, ενώ θα επισκεφθεί το Πολεμικό Μουσείο και το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Α/Τ Βέλος.

Στις 19:00 ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στο πλαίσιο της 49ης τακτικής γενικής συνέλευσης του ΣΕΒΕ.

