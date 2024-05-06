Δίκη Τραμπ: Πρόστιμο 1.000 δολαρίων και προειδοποίηση για φυλάκιση

Ο δικαστής στην ποινική δίκη του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του επέβαλε πρόστιμο 1.000 δολαρίων για περιφρόνηση του δικαστηρίου για δέκατη φορά σε σχέση με παραβίαση δικαστικής εντολής, ενώ τον προειδοποίησε πως τυχόν περαιτέρω παραβιάσεις μπορεί να τον οδηγήσουν στη φυλακή.

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν είπε πως τα εννέα πρόστιμα των 1.000 δολαρίων που έχει επιβάλει μέχρι τώρα δεν φαίνεται να απέτρεψαν τον μεγιστάνα από το να παραβιάσει την εντολή αποσιώπησης (gag order), που του απαγορεύει να κάνει δημόσια σχόλια σχετικά με τους ενόρκους, τους μάρτυρες και τις οικογένειες του δικαστή και των εισαγγελέων αν οι δηλώσεις αυτές έχουν σκοπό να επηρεάσουν την υπόθεση.

Ο Μέρτσαν είπε πως σκέπτεται την ποινή φυλάκισης, "ειλικρινά έσχατη λύση" για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων η διαταραχή της δίκης, πολιτικές συνέπειες της φυλάκισης ενός κορυφαίου προεδρικού υποψηφίου πριν από τις εκλογές και οι ιδιαίτερες προκλήσεις ασφαλείας για τη φυλάκιση ενός πρώην προέδρου.

Όμως είπε πως οι "συνεχιζόμενες, ηθελημένες" παραβιάσεις από τον Τραμπ της εντολής ισοδυναμούν με "ευθεία επίθεση στο κράτος δικαίου".

"Δεν θέλω να επιβάλω ποινή φυλάκισης και έχω κάνει ό,τι μπορώ για να το αποτρέψω. Όμως θα το κάνω αν χρειαστεί", είπε ο Μέρτσαν από την έδρα απουσία των ενόρκων.

Η νομοθεσία της Νέας Υόρκης επιτρέπει πρόστιμα έως 1.000 δολάρια ή φυλάκιση έως 30 ημέρες για την παραβίαση μιας τέτοιας εντολής που επιβάλλεται από δικαστήριο.

Ο Μέρτσαν επέβαλε σήμερα πρόστιμο 1.000 δολαρίων για μία τηλεοπτική συνέντευξη στις 22 Απριλίου όπου ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος είπε: "Αυτοί οι ένορκοι επιλέχθηκαν υπερβολικά γρήγορα -- 95% Δημοκρατικοί. Η περιοχή είναι σχεδόν όλη Δημοκρατική".

Την περασμένη εβδομάδα ο Μέρτσαν επέβαλε στον Τραμπ πρόστιμο 9.000 δολαρίων για εννέα αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες έκρινε πως παραβίαζαν την εντολή.

Ο Μέρτσαν έκανε αυτή τη δήλωση την ώρα που ο Τραμπ καθόταν στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην αίθουσα του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης στην πρώτη ποινική δίκη ενός πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Η ποινική δίκη του Τραμπ για λύτρα σιωπής, που βρίσκεται στη 12η ημέρα της, έχει δει καταθέσεις από έναν ανώτατο σύμβουλο και έναν πρώην εκδότη εφημερίδας ταμπλόιντ σχετικά με τις προσπάθειες στη διάρκεια της πρώτης προεδρικές υποψηφιότητάς του να φιμώσει ιστορίες για κακή σεξουαλική συμπεριφορά.

Εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ για πλαστογράφηση επιχειρηματικών αρχείων προκειμένου να συγκαλύψει μια πληρωμή 130.000 δολαρίων στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, που ισχυρίζεται ότι είχε συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί του το 2006. Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος και αρνείται ότι έκανε ποτέ σεξ με την Ντάνιελς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

