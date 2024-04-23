Ένα νέο προσφυγικό καταυλισμό με τέντες στη Χαν Γιουνίς φαίνεται να απεικονίζουν δορυφορικές φωτογραφίες που ανέλυσε το Associated Press, αυξάνοντας τις ανησυχίες για επικείμενη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα.

Ο νέος προσφυγικός καταυλισμός βρίσκεται κοντά στη Χαν Γιουνίς, η οποία έχει γίνει στόχος επανειλημμένων ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Ισραήλ έχει αναφέρει ότι στα σχέδιά του περιλαμβάνεται εκκένωση της Ράφα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η εξέλιξη έρχεται δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εξήγγειλε «πρόσθετα επώδυνα πλήγματα» με στόχο τη Χαμάς μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα τελευταία 24ωρα η κατάσταση στη νοτιότερη πόλη στη Γάζα γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη με τα ισραηλινά πλήγματα να πληθαίνουν, αυξάνοντας την ανησυχία για την εισβολή των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ.

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας, σύμφωνα με τη WallStreet Journal, αναφέρει ότι η εισβολή στη Ράφα είναι θέμα χρόνου με τις ισραηλινές δυνάμεις να έχουν, ήδη, εκπονήσει ένα σφιχτό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα... τρέχει παράλληλα με την ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, αιγυπτιακές πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται να μετακινήσει αμάχους από τη Ράφα προς την κοντινή Χαν Γιουνίς και άλλες περιοχές όπου σκοπεύει να στήσει καταυλισμούς με κέντρα διανομής φαγητού αλλά και ιατρικές (!) υποδομές.

Φωτογραφίες από: Planet Labs PBC μέσω AP

Πηγή: skai.gr

