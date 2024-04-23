Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν εξέδωσε νέο κανονισμό χθες Δευτέρα, με στόχο να ενισχύσει την προστασία της ιδιωτικότητας των γυναικών που υποβάλλονται σε άμβλωση, ο οποίος απαγορεύει την αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται με την αναπαραγωγική υγεία.

Ο νέος κανονισμός, τον οποίο εξέδωσε το γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων του υπουργείου Υγείας, ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες προβλέψεις που χρονολογούνται από το 1996. Έχει στόχο να προστατεύσει τις γυναίκες που ζουν σε πολιτείες όπου η άμβλωση απαγορεύεται και οι οποίες ταξιδεύουν σε άλλες πολιτείες για να υποβληθούν νόμιμα στην επέμβαση αυτή.

Ο αριθμός των γυναικών που αναγκάζονται να το πράξουν αυτό αυξάνεται καθώς, μετά το καλοκαίρι του 2022 και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ανέτρεψε προηγούμενη η οποία προστάτευε το δικαίωμα στην άμβλωση, πολλές πολιτείες υιοθέτησαν περιοριστικές νομοθεσίες ή απαγόρευσαν την επέμβαση.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Guttmacher, περίπου 92.100 γυναίκες ταξίδεψαν σε άλλη πολιτεία για να κάνουν άμβλωση το πρώτο εξάμηνο του 2023, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020.

Κάποιες πολιτείες – όπως η Αλαμπάμα, το Τέξας, η Οκλαχόμα και το Άινταχο-- έχουν προσπαθήσει να ανατρέψουν την τάση αυτή καθιστώντας αδίκημα οποιαδήποτε βοήθεια παρέχεται στις γυναίκες που θέλουν να κάνουν αυτό το ταξίδι. Προσφυγές για το θέμα εκκρεμούν στην Αλαμπάμα και το Άινταχο.

Ο νέος κανονισμός της κυβέρνησης Μπάιντεν προστατεύει επίσης τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και άλλες οντότητες που κάνουν ή χρηματοδοτούν αμβλώσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι κανείς δεν θα πρέπει να βλέπει τα ιατρικά του δεδομένα “να χρησιμοποιούνται εις βάρος του, εις βάρος του γιατρού του ή κάποιου αγαπημένου του προσώπου επειδή ζήτησε ή έλαβε νόμιμη θεραπεία για την αναπαραγωγική του υγεία”.

Ο κανονισμός ισχύει μόνο για περιπτώσεις που οι υπηρεσίες παρέχονται νομίμως, δηλαδή δεν θα ισχύει στις πολιτείες όπου έχουν απαγορευθεί οι αμβλώσεις. Ωστόσο θα ισχύει για τις γυναίκες που ζουν σε αυτές τις πολιτείες και ταξίδεψαν σε άλλη για να υποβληθούν σε άμβλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

