Ολοένα και πιο επικίνδυνη κατάσταση για τη Ράφα 

Μπορεί, προς το παρόν, ένας περιφερειακός πόλεμος στη Μέση Ανατολή να αποφεύχθηκε, ο ισραηλινός στρατός, όμως, φαίνεται να ετοιμάζεται για χερσαία εισβολή στην πόλη της Ράφα, το τελευταίο οχυρό της Χαμάς, σύμφωνα με την ισραηλινή ηγεσία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υπήρξε ξεκάθαρος το βράδυ της Κυριακής. «Θα πραγματοποιήσουμε επιπλέον οδυνηρά χτυπήματα στη Χαμάς. Και αυτό θα συμβεί σύντομα».

Η διεθνής κοινότητα δεν έχει κρύψει την ανησυχία της για μία ευρείας κλίμακας επιχείρηση στο τελευταίο καταφύγιο εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακα ενώ, πριν από λίγες ημέρες υπήρξε νέα συνάντηση ανώτατων αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, η οποία αναμενόταν να περιλαμβάνει συζήτηση για τα σχέδια του Τελ Αβίβ με τις πληροφορίες της περασμένης εβδομάδας, όμως, πως δηλαδή το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί στο Ιράν ως αντάλλαγμα για το πράσινο φως από τις ΗΠΑ για επίθεση στη Ράφα να μην επιβεβαιώνονται.

Τα τελευταία 24ωρα η κατάσταση στη νοτιότερη πόλη στη Γάζα γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη με τα ισραηλινά πλήγματα να πληθαίνουν, αυξάνοντας την ανησυχία για την εισβολή των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ.

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας, σύμφωνα με τη WallStreet Journal, αναφέρει ότι η εισβολή στη Ράφα είναι θέμα χρόνου με τις ισραηλινές δυνάμεις να έχουν, ήδη, εκπονήσει ένα σφιχτό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα... τρέχει παράλληλα με την ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, αιγυπτιακές πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται να μετακινήσει αμάχους από τη Ράφα προς την κοντινή Χαν Γιουνίς και άλλες περιοχές όπου σκοπεύει να στήσει καταυλισμούς με κέντρα διανομής φαγητού αλλά και ιατρικές (!) υποδομές.

Όπως, επίσης, τονίζεται - σύμφωνα με τις ίδιες πηγές - μία τέτοιου είδους επιχείρηση θα διαρκέσει δύο με τρεις εβδομάδες και θα ολοκληρωθεί με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και άλλων αραβικών χωρών, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε ό,τι αφορά δε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι διαρκέσουν θα τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, απαντώντας, την περασμένη Παρασκευή, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν μπορούν να υποστηρίξουν μία μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα» καθώς αυτή «θα είχε τεράστιες επιπτώσεις» κατά των αμάχων, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι στόχοι του Ισραήλ μπορούν να επιτευχθούν και με άλλους τρόπους.

Η ημερομηνία έναρξης της όποιας επιχείρησης παραμένει, φυσικά, άγνωστη.

Δεδομένο όμως θεωρείται πως για να επιτευχθεί θα χρειαστεί η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία να αυξήσει τις δυνάμεις της στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Παρ' όλα αυτά, στις αρχές Απριλίου, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, είχαν ανακοινώσει την απόσυρση δυνάμεών τους από το νότιο τμήμα της Γάζας.

Επιπλέον, δεδομένη είναι και η ανησυχία των εκτοπισμένων που είχαν βρει στη Ράφα καταφύγιο και δεν έχουν που να πάνε εάν χρειαστεί να την εκκενώσουν σε περίπτωση εισβολής του ισραηλινού στρατού.

Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ είχε δοκιμαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η κρίση των 19 ημερών μετά το χτύπημα στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό και τα αντίποινα του Ιράν κατά ισραηλινού εδάφους επέτρεψαν, ωστόσο, να βρει εκ νέου την ισορροπία της. Βέβαια, όπως αναφέρουν αναλυτές, εάν ο Νετανιάχου προχωρήσει με το σχέδιο επίθεσης πάνω στα σύνορα με την Αίγυπτο χωρίς να λάβει υπόψη του τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον και δεν προβεί έστω σε στοχευμένα και καλά μελετημένα πλήγματα μπορεί να ωθήσει το ρήγμα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ να βαθύνει περαιτέρω.

