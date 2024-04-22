Καθώς ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς συνεχίζεται για έβδομο μήνα, οι εχθροπραξίες χθες Κυριακή φάνηκαν να επικεντρώνονται στα σύνορα με τον Λίβανο και στη Δυτική Όχθη, ωστόσο ισραηλινοί αξιωματούχοι διεμήνυσαν πως εγκρίθηκαν περαιτέρω επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε «κι άλλα οδυνηρά χτυπήματα» στη Χαμάς.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χερτσί Χαλεβί «ενέκρινε περαιτέρω μέτρα», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί χθες.

Κατά το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, ανάμεσα στα σχέδια που εγκρίθηκαν είναι επιχείρηση στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από πολλές πρωτεύουσες να μην προχωρήσει ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στην πόλη όπου έχουν καταφύγει σχεδόν 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του μικρού θύλακα.

Θα πρέπει να αναμένονται διαταγές για την εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων σύντομα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παρά τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του βασικού συμμάχου του Ισραήλ, των ΗΠΑ, η ισραηλινή ηγεσία χαρακτηρίζει απαραίτητη την επιχείρηση στη Ράφα, κατ’ αυτή το τελευταίο οχυρό της Χαμάς, για να καταστραφούν οι τελευταίες μονάδες του στρατιωτικού βραχίονά της. Επιχειρηματολογεί πως σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρξει ανασυγκρότησή του.

Νωρίτερα χθες, σε βίντεο ενόψει του εβραϊκού Πάσχα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε πως ο στρατός του θα καταφέρει «σύντομα» και «άλλα οδυνηρά πλήγματα» στη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Είπε επίσης πως η Χαμάς σκλήρυνε τη θέση της στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων που κρατά στη Λωρίδα της Γάζα.

Αντί να μετριάσει «τις ριζοσπαστικές θέσεις της, η Χαμάς τώρα προσπαθεί να πατήσει στη διαίρεσή μας, ενισχυμένη από την πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση», είπε ο επικεφαλής της. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως τώρα έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις των μεσολαβητών, πρόσθεσε.

Η Χαμάς αξιώνει οριστική κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από όλη τη Λωρίδα της Γάζας, μεγάλη αύξηση της βοήθειας που διανέμεται στον άμαχο πληθυσμό, που απειλείται από λιμό, σε όλο τον θύλακο, επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους και «σοβαρή» συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρχιπλοίαρχος Χαγκαρί, απευθυνόμενος στους ομήρους σε δεύτερο ενικό, είπε χθες «θα συνεχίσουμε να πολεμάμε ωσότου γυρίσετε σπίτι». Πρόσθεσε πως οι συγγενείς των ανθρώπων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας για πάνω από έξι μήνες βιώνουν αφόρητη κατάσταση και πρέπει να γίνει το παν για να αφεθούν ελεύθεροι οι αγαπημένοι τους.

Ως πριν από μερικές εβδομάδες, ισραηλινές πηγές λογάριαζαν πως απέμεναν λίγοι λιγότεροι από εκατό όμηροι ζωντανοί από τους 129 ακόμη στον θύλακο, όμως πλέον εκφράζονται φόβοι πως είναι νεκροί πολύ περισσότεροι από 34.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, κάπου 34.100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί και άλλοι σχεδόν 77.000 έχουν τραυματιστεί από το ξέσπασμα του πολέμου.

Χθες η προσοχή ήταν στραμμένη στη Δυτική Όχθη, όπου αρκετοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε μάχες με τον ισραηλινό στρατό και προκηρύχθηκε γενική απεργία.

Παλαιστίνια αποπειράθηκε να μαχαιρώσει ισραηλινούς στρατιωτικούς στη Δυτική Όχθη, όμως την πυροβόλησαν και την «εξουδετέρωσαν», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα ανέφερε αργότερα πως ενημερώθηκε για τον θάνατο 43χρονης σε συμβάν στο βορειοανατολικό τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Στη Χεβρώνα, δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες το πρωί αφού επιτέθηκαν σε ισραηλινούς στρατιώτες σε σημείο ελέγχου.

Επίσης χθες, στη Δυτική Όχθη προκηρύχθηκε απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για θανάτους Παλαιστινίων σε καταυλισμό προσφύγων στην Τούλκαρεμ και στη Λωρίδα της Γάζας. Στην απεργία κάλεσε μεταξύ άλλων και η Φάταχ, το κίνημα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει χειροτερέψει ακόμα περισσότερο από την αρχή της χρονιάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, από την 7η Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί 463 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη, οι περισσότεροι σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή εφόδους εποίκων. Από την άλλη, 19 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ.

Στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, χθες ξέσπασαν νέες ανταλλαγές πυρών στα σύνορα, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει πως επλήγη δυο φορές το χωριό Ρος Χανικρά, στα ισραηλινά παράλια στη Μεσόγειο. Τα πυρά ανταποδόθηκαν και ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν υποδομές «των τρομοκρατών» στον νότιο Λίβανο, τόνισε.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στη Χεζμπολά και στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι στην πράξη καθημερινές από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς. Πρόκειται για τη σοβαρότερη έξαρση της βίας μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολά το 2006, που εντείνει την ανησυχία για εξάπλωση της σύρραξης στην περιφέρεια.

Στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί πάνω από 370 άνθρωποι, ανάμεσά τους 240 και πλέον μαχητές της Χεζμπολά και άλλων οργανώσεων, καθώς και τουλάχιστον 68 άμαχοι. Στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί δεκαοκτώ άνθρωποι -δέκα στρατιωτικοί και οκτώ πολίτες-, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει απομακρύνει εσπευσμένα κάπου 60.000 κατοίκους της παραμεθόριας περιοχής αφότου άρχισαν οι συγκρούσεις. Στον Λίβανο, έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους κάπου 90.000 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

