Ιστορικό βίντεο: Ο Χίτλερ κρύβει το χέρι του, που τρέμει από το Πάρκινσον 

Ο Φύρερ έχει το τρεμάμενο χέρι του κρυμμένο πίσω από την πλάτη του, σε μια προσπάθεια να κρύψει το πρόβλημα

Ένα βίντεο του Αδόλφου Χίτλερ να τρέμει «κρυφά» ενώ χαιρετούσε αξιωματούχο, κατά τη διάρκεια επίσημης εμφάνισης, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. 

Ο Φύρερ χαιρετά δια χειραψίας ενώ το άλλο χέρι του είναι κρυμμένο πίσω από την πλάτη του, σε μια προσπάθεια να κρύψει το πρόβλημα. 

Πιστεύεται ότι ο Χίτλερ υπέφερε από τη νόσο του Πάρκινσον σε όλη του τη ζωή. 

Ο προσωπικός του γιατρός, Theodor Morell, απέδωσε αρχικά τον τρόμο του Φύρερ το 1941 στο άγχος. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 1945, λίγο πριν από την αυτοκτονία του Χίτλερ, ο Μορέλ αναγνώρισε την «τρεμάμενη παράλυση» του, η οποία αργότερα αναγνωρίστηκε ως νόσος του Πάρκινσον
 

