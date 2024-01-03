Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται σήμερα για «κάθε σενάριο», την επομένη του πλήγματος σε προάστιο της Βηρυτού το οποίο στοίχισε τη ζωή του δεύτερου της ιεραρχίας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, μεγεθύνοντας ακόμη περισσότερο την ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας σε όλες τις κονίστρες, στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε σενάριο. Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να ειπωθεί απόψε είναι ότι είμαστε συγκεντρωμένοι και θα παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στον αγώνα εναντίον της Χαμάς», δήλωσε χθες Τρίτη το βράδυ ο εκπρόσωπος του Τσαχάλ Ντανιέλ Χαγκαρί.

Νωρίτερα, ο Λίβανος υφίστατο σοκ: πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό της σιιτικής φιλοϊρανικής παράταξης Χεζμπολά, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Σάλεχ αλ Αρούρι, ο δεύτερος στην ιεραρχία της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, και άλλα τουλάχιστον έξι μέλη ή στελέχη της.

«Ένα κίνημα οι ηγέτες και οι ιδρυτές του οποίου πέφτουν μάρτυρες για την αξιοπρέπεια του λαού μας και του έθνους μας δεν θα νικηθεί ποτέ», ήταν η αντίδραση του Ισμαήλ Χανίγια, του επικεφαλής της Χαμάς, πέρα από την καταδίκη της «παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου» και της «επέκτασης» του πολέμου ο οποίος εξακολουθεί να μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Η λιβανική Χεζμπολάχ προειδοποίησε χθες βράδυ πως «η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι» αποτελεί όχι μόνο «επίθεση εναντίον του Λιβάνου» αλλά και «σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο μεταξύ του εχθρού και του άξονα της αντίστασης» — αυτός ο τελευταίος όρος αναφέρεται στο Ιράν και στους συμμάχους του στην περιοχή, που εχθρεύονται το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει αναπάντητο ή ατιμώρητο», πρόσθεσε η Χεζμπολά, ο γενικός γραμματέας της οποίας Χασάν Νασράλα ετοιμάζεται να εκφωνήσει απόψε πολυαναμενόμενη ομιλία, ενώ ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατηγόρησε το Ισραήλ πως αυτό που επιδιώκει είναι να σύρει τη χώρα του στη «νέα φάση» της ένοπλης σύρραξης.

Από την ημέρα του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου, η ένταση έχει ανέβει κατακόρυφα στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, στη Συρία και στο Ιράκ, όπου αμερικανικές βάσεις έχουν μετατραπεί σε στόχους δεκάδες φορές, όπως και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι —χθες το βράδυ έγιναν νέες, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό— φρενάρουν το διεθνές εμπόριο διά θαλάσσης.

Με αυτό το φόντο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση στο Ισραήλ να «αποφύγει κάθε συμπεριφορά» που θα οδηγούσε σε «κλιμάκωση», «ειδικά στον Λίβανο», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Μπένι Γκαντς, μέλος της κυβέρνησης πολέμου του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξής του με τον Μπένι Γκαντς, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε να καταβληθεί προσπάθεια για να κηρυχθεί «διαρκής κατάπαυση του πυρός» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ενώ εξέφρασε εκ νέου «την πολύ έντονη ανησυχία του μπροστά στον ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων» στη Λωρίδα της Γάζας, που ζει στον ρυθμό των αεροπορικών επιδρομών και των ομοβροντιών των ισραηλινών πυροβόλων τους τελευταίους σχεδόν τρεις μήνες.

«Πολύ δύσκολο για εμάς»

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου επίθεση άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, σκοτώνοντας κάπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους —σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των αρχών— και παίρνοντας άλλους περίπου 250 ομήρους, εκατό και πλέον εκ των οποίων απελευθερώθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου χάρη σε ανακωχή επτά ημερών.

Σε αντίδραση σε αυτή την επίθεση, την πιο πολύνεκρη από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση οι ισραηλινές αρχές, η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Στους βομβαρδισμούς και στις χερσαίες επιχειρήσεις έκτοτε σκοτώθηκαν 22.185 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007.

Ο Σάλεχ αλ Αρούρι, εξόριστος ηγέτης της οργάνωσης της Χαμάς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, είναι μέχρι σήμερα το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που σκοτώνεται στον πόλεμο. Λίγη ώρα αφού μεταδόθηκε η είδηση του θανάτου του, κόσμος βγήκε στους δρόμους να διαδηλώσει στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε πως διεξήχθησαν επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σε διάφορους τομείς της Δυτικής Όχθης.

Παρά τη συνεχιζόμενη πίεση της διεθνούς κοινότητας να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για «παρατεταμένες μάχες» που αναμένεται να διαρκέσουν «όλη τη χρονιά» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η ιδέα πως θα μπορούσαμε να σταματήσουμε σύντομα είναι λάθος. Χωρίς καθαρή νίκη, θα ήταν αδύνατον να ζήσουμε στην Εγγύς Ανατολή», πλειοδοτεί ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, κατήγγειλε χθες Τρίτη το βράδυ τα «εξωφρενικά» πλήγματα τα οποία υπέστη εγκατάσταση της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Και νωρίς σήμερα το πρωί δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως έγιναν νέα πλήγματα στη Χαν Γιούνις, όπου το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για «πολλούς» νεκρούς.

Τα 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας —το 85% των οποίων εκτοπίστηκε εξαιτίας των βομβαρδισμών και των εχθροπραξιών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ— υφίστανται μεγάλες ελλείψεις τροφίμων, νερού, καυσίμων, φαρμάκων.

«Πάνε εφτά μέρες που είμαι εδώ, κοιμάμαι στη βροχή, χωρίς καν σκηνή (...) αναγκαστήκαμε να ζητιανέψουμε κουβέρτες από ενοίκους διαμερισμάτων της περιοχής», στενάζει η Ουότζουντ Καμάλ αλ Σινμπάρι, που κατέφυγε στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, που γειτονεύει με την Αίγυπτο.

«Δεν βρίσκουμε τίποτα να φάμε ούτε να πιούμε, ψοφάμε από το κρύο, έχω μωρό και δεν μπορώ να του βρω ούτε πάνες, ούτε νερό, ούτε γάλα σε σκόνη», προσθέτει.

Στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, η Σάζντα Μααρούφ περιγράφει τη δική της κόλαση πάνω στη γη: «βόμβες πέφτουν πάνω μας, κόσμος γίνεται κομματάκια (...) θα θέλαμε μια ανακωχή παρακαλούμε, έχουμε εξαντληθεί».

