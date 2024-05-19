Ποιος είναι ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι 

Ο Εμπραχίμ Ραΐση, 63 ετών, ένας σκληροπυρηνικός κληρικός, εξελέγη πρόεδρος του Ιράν το 2021 όταν διαδέχθηκε τον μετριοπαθή Χασάν Ροχανί. Κατά τη θητεία του ως πρόεδρος, έχει ηγηθεί στρατηγικής για την επέκταση της περιφερειακής επιρροής της χώρας του, υποστηρίζοντας αντιπροσώπους μαχητών σε όλη τη Μέση Ανατολή και επισπεύδοντας τα πυρηνικά προγράμματα της χώρας.

Ο Ραΐσι θεωρείται ως ο πιθανός διάδοχος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του ανώτατου ηγέτη, της υψηλότερης πολιτικής και θρησκευτικής θέσης στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ανέλαβε τα ηνία μιας χώρας που βρισκόταν σε βαθιά κοινωνική κρίση και μιας οικονομίας κατεστραμμένης από τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ποιος είναι ο Ραΐσι

Ο Ραΐσι, γεννημένος στην ανατολική πόλη Mashhad το 1960 σε μια ευσεβή θρησκευόμενη οικογένεια, στήριξε την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν, η οποία ανέτρεψε τη μοναρχία της χώρας το 1979.

Ως θρησκευτικός λόγιος στη θεοκρατική κυβέρνηση της χώρας και προστατευόμενος του Χαμενεΐ, ο Ραΐσι ανέβηκε στις τάξεις του δικαστικού σώματος της χώρας, υπηρετώντας ως εισαγγελέας σε πολλές πόλεις.

Ως κορυφαίος δικαστής του Ιράν, πιστεύεται ότι ήταν μέλος μιας μικρής επιτροπής που διέταξε την εκτέλεση χιλιάδων πολιτικών αντιφρονούντων το 1988.

Ο Ραΐσι είχε κατηγορηθεί για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προεδρία του Ραΐσι

Το Ιράν βρέθηκε στη δίνη κύματος μαζικών διαδηλώσεων που προκάλεσε ο θάνατος του Μάχσα Αμινι ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από τις ιρανικές αρχές τον Σεπτέμβριο του 2022 . Τον Μάρτιο του 2023, οι Ιράν και Σαουδική Αραβία, περιφερειακοί αντίπαλοι, υπέγραψαν μια αιφνιδιαστική συμφωνία με την οποία αποκατέστησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα προκάλεσε ξανά περιφερειακές εντάσεις με αποκορύφωμα την κλιμάκωση που απείλησε να προκαλέσει μία ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με την Τεχεράνη να εκτοξεύει εκατοντάδες πυραύλους και ρουκέτες απευθείας στο έδαφος του Ισραήλ από το Ιράν τον Απρίλιο του 2024.

Η Τεχεράνη συνέχισε επίσης το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου και προχώρησε στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων. Ο πολύχρονος σκιώδης πόλεμος της χώρας με το Ισραήλ ξέσπασε τον περασμένο μήνα αφότου το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ. Η επίθεση προέκυψε από την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά την επιδρομή της Χαμάς, μιας μαχητικής ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, στις 7 Οκτωβρίου.

Την ίδια περίοδο, το Ιράν έχει αναδειχθεί, επίσης, ως ο πιο αξιόπιστος ξένος προμηθευτής στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ρωσίας. Τ

Το 2023, το Ιράν προχώρησε σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις.



Πηγή: skai.gr

