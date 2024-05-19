Οι αρχές του Ιράκ έδωσαν εντολή στο υπουργείο Εσωτερικών, στην Ερυθρά Ημισέληνο και σε άλλους αρμόδιους φορείς να προσφέρουν τη βοήθειά τους στο γειτονικό Ιράν και να συμμετάσχουν στις έρευνες μετά τη συντριβή σε ορεινή περιοχή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν και τον υπουργό του των Εξωτερικών, ανακοίνωσε σήμερα ιρακινή κυβέρνηση.

