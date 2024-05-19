Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενημερώθηκε για το περιστατικό με το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου, Εμπαρχίμ Ραΐσι.

Παράλληλα, και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις αναφορές για τη συντριβή του ελικοπτέρου το οποίο μετέφερε τον Ιρανό Πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό Εξωτερικών του.

Πηγή: skai.gr

