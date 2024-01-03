Η διάσωση και των 379 επιβατών της Japan Airlines μέσα σε μόλις ενάμιση λεπτό χωρίς να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός μοιάζει με «θαύμα».

Το ίδιο δεν ισχύει βέβαια για τους πέντε από τους συνολικά έξι επιβάτες του αεροσκάφους Dash 8 της Ιαπωνικής Ακτοφυλακής οι οποίοι δεν κατάφεραν να σωθούν. Κι ενώ οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αεροσκαφών, όλοι θέλουν να μάθουν πώς κατάφεραν όλοι οι επιβάτες να εκκενώσουν άμεσα και με τόση ψυχραιμία το φλεγόμενο αεροσκάφος της Japan Airlines.

Το δυστύχημα που σημάδεψε της Japan Airlines

Oι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η επιτυχής εκκένωση οφείλεται σε συνδυασμό των σύγχρονων προτύπων ασφάλειας και της αυστηρής κουλτούρας ασφαλείας της Japan Airlines.

«Από αυτό που είδα στο βίντεο, εξεπλάγην και ανακουφίστηκα που όλοι βγήκαν έξω», λέει ο Graham Braithwaite , καθηγητής ασφάλειας και διερεύνησης ατυχημάτων στο Πανεπιστήμιο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Είναι τόσο σοβαρό να αντέχει οποιοδήποτε αεροσκάφος. Αλλά γνωρίζοντας κάποια πράγματα για αυτήν την αεροπορική εταιρεία και πόση προσπάθεια κατέβαλαν για την ασφάλεια και την εκπαίδευση του πληρώματος, το γεγονός ότι έκαναν τόσο καλή δουλειά δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει» πρόσθεσε ο καθηγητής.

Το πλήρωμα της Japan Airlines θεωρείται ένα από τα καλύτερα εκπαιδευμένα πληρώματα στον κόσμο. Αυτό οφείλεται σύμφωνα με τον καθηγητή σε ένα καταστροφικό ατύχημα πριν από σχεδόν 40 χρόνια που βοήθησε να μετατραπεί η Japan Airlines σε μια τόσο ασφαλή αεροπορική εταιρεία. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου του 1985, όπου η πτήση 123 της JAL από το Τόκιο προς την Οσάκα συνετρίβη, σκοτώνοντας 520 από τους 524 επιβάτες, μετά από μια ελαττωματική επισκευή της ουράς από τεχνικούς της Boeing – όχι της αεροπορικής εταιρείας – μετά από ένα προηγούμενο περιστατικό.

How to survive a plan Crash



Passengers on japan Airlines flight today were moments away from death, but this is what they did correctly to stay alive!#Japan #japanearthquake2024 #JapanAirlines #TokyoAirport pic.twitter.com/mFvrBPh3Ns — Hamza Khan ➰ (@Hamza_khan369) January 3, 2024

Μέχρι σήμερα, είναι το πιο θανατηφόρο ατύχημα με ένα μόνο αεροσκάφος στην ιστορία της αεροπορίας.

Το 2005, η αεροπορική εταιρεία συνειδητοποιώντας ότι πολλοί υπάλληλοι έρχονταν στην εταιρεία χωρίς να θυμούνται εκείνο το ατύχημα 20 χρόνια νωρίτερα, η JAL άνοιξε έναν χώρο στα εταιρικά κεντρικά γραφεία της, παρουσιάζοντας μέρη από τα συντρίμμια, καθώς και ιστορίες του πληρώματος και των επιβατών.

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, το τραγικό αυτό δυστύχημα εξακολουθεί να έχει βαθιά επίδραση στη νοοτροπία της εταιρείας, λέει ο καθηγητής Braithwaite στο CNN.

Η JAL συγκαταλέγεται τακτικά μεταξύ των ασφαλέστερων αεροπορικών εταιρειών στον κόσμο σε ετήσια λίστα από τον ιστότοπο Airlineratings.com .

WATCH: Inside the burning plane after collision at Tokyo Airport pic.twitter.com/nAR1UaJzg8 — BNO News (@BNONews) January 2, 2024

Οι υπάλληλοι της JAL γνωρίζουν πολύ καλά, τα αρχεία ασφάλειας της σύγχρονης αεροπορίας λέει στο CNN ένας πιλότος μια άλλης ευρωπαϊκής εταιρείας, που διατηρεί την ανωνυμία του καθώς είναι «γραμμένα από αίμα άλλων που δεν ήταν τόσο τυχεροί».

Τα ατυχήματα γίνονται μαθήματα, τα οποία «μοιράζονται σε όλη τη βιομηχανία, ώστε το πλήρωμα να μπορεί να είναι καλύτερο στη δουλειά του».

Ο Alex Macheras, αναλυτής της αεροπορίας, είπε στο BBC ότι το πλήρωμα «κατάφερε να ξεκινήσει την εκκένωση όπως έχει ακριβώς εκπαιδευτεί» από τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μετά την πρόσκρουση. Η φωτιά «απομονώθηκε σε μια περιοχή» του Airbus A350 τα πρώτα 90 δευτερόλεπτα, επιτρέποντάς τους από ένα παράθυρο να βγάλουν τους πάντες έξω.

Το πλήρωμα ήταν ξεκάθαρα σε θέση να καταλάβει ποιες πόρτες ήταν μακριά από τις φλόγες, γι' αυτό και οι φωτογραφίες δείχνουν ότι δεν άνοιξαν όλες οι έξοδοι για να διαφύγουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο η μπροστινή πόρτα.

Πρόσθεσε ότι οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος χωρίς να πάρουν τα πράγματά τους μαζί, μια διαδικασία που επιβραδύνει πολύ την εκκένωση τους αεροσκάφους.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιβατών

Ο 17χρονος Σουηδός Anton Deibe, περιέγραψε το χάος μετά την πρόσκρουση καθώς το Airbus A350 σταμάτησε στον διάδρομο προσγείωσης.

«Ολόκληρη η καμπίνα γέμισε καπνό μέσα σε λίγα λεπτά», είπε στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet. «Ο καπνός στην καμπίνα έμοιαζε σαν την κόλαση. Ήταν κόλαση. Σκύψαμε κάτω στο πάτωμα. Μετά άνοιξαν οι πόρτες έκτακτης ανάγκης και βγήκαμε τρέχοντας. Δεν είχαμε ιδέα πού πηγαίναμε, έτσι απλά βγήκαμε έξω στο γήπεδο. Ήταν χάος».

Ο 59χρονος Satoshi Yamake, είπε ότι ένιωσε ότι το αεροπλάνο είχε «γείρει στο πλάι και ένιωσε ένα μεγάλο χτύπημα» κατά την αρχική σύγκρουση.

Ένας άλλος επιβάτης που δεν κατονομάστηκε περιέγραψε ένα «χτύπημα», σαν το αεροσκάφος να συγκρούεται με κάτι κατά την προσγείωση. «Είδα μια σπίθα έξω από το παράθυρο και η καμπίνα γέμισε καπνό».

Ένας τρίτος ανέφερε στο Kyodo News ότι ένιωσε «ένα μπουμ σαν να είχαμε χτυπήσει κάτι και τινάχθηκε προς τα πάνω τη στιγμή που προσγειωθήκαμε».

Μια γυναίκα επιβάτης είπε ότι ήταν σκοτεινά στην καμπίνα καθώς η φωτιά εντάθηκε μετά την προσγείωση.

«Έκανε ζέστη μέσα στο αεροπλάνο και σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής, ότι δεν θα επιβίωνα», είπε στο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Σύμφωνα με άλλο επιβάτη, το σχέδιο διαφυγής έγινε πιο δύσκολο καθώς χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα σετ θυρών. «Μια ανακοίνωση έλεγε ότι οι πόρτες στο πίσω και στη μέση δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Έτσι όλοι αποβιβάστηκαν από μπροστά», είπε.

