Στη μάχη των ευρωκλογών ο Γκαμπριέλ Αττάλ

Η «σύγκρουση-σοκ» που όλοι περίμεναν, τελικά αποφασίστηκε: Ο 35χρονος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Αττάλ κατεβαίνει στη μάχη των ευρωεκλογών για να αντιμετωπίσει τον 28χρονο αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος της Λεπέν και επικεφαλής της ευρωλίστας, Ζορντάν Μπαρντελά. «Τόπο στα νιάτα», ήταν η ιδέα που κυριάρχησε. Η σύγκρουση υπό μορφή ντιμπέιτ αποφασίστηκε με τη θέληση του ίδιου του προέδρου Μακρόν για την ερχόμενη Πέμπτη, από την τηλεοπτική συχνότητα του France 2, στις 20.15 ώρα Γαλλίας. Ήδη από τις αρχές Μαΐου ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό να συμμετάσχει περισσότερο στην εκστρατεία, βλέποντας ότι η λίστα Μακρόν με επικεφαλής την Βαλερί Αγιέ, όχι μόνο δεν ξεκολλούσε από το 16%, αλλά κινδύνευε να ξεπεραστεί και από την τρίτη στη σειρά λίστα των Σοσιαλιστών με τον Ραφαέλ Γκλουκσμάν, δημοσιογράφο και ιδρυτή του κόμματος Place Publique σε ανοδική πορεία στο 14,5%.



Ντιμπέιτ μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς;



«Άπιαστος» ο Ζορντάν Μπαρντελά έχει ήδη ξεπεράσει το 30% και οδεύει προς το 32% προς το παρόν. Μέγα είναι επομένως το διακύβευμα την ερχόμενη Πέμπτη και για τους δύο παίκτες. Ο Αττάλ πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να βάλει φρένο στην πρωτοφανή άνοδο του Μπαρντελά. Εάν τα καταφέρει κατοχυρώνει τη θέση του στη λίστα των φιλόδοξων μνηστήρων για τη διαδοχή Μακρόν στις επόμενες προεδρικές του 2027. Από τη δική του πλευρά ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος δεν κρύβει τη φιλοδοξία του για την πρωθυπουργία, θα πρέπει να υπερασπισθεί τόσο τις φιλορωσικές του θέσεις κατά την προηγούμενη θητεία του στο Στρασβούργο ως ευρωβουλευτής, όσο και την αμφιλεγόμενη με πολλές αποχές κοινοβουλευτική του δραστηριότητα. Σύμφωνα πάντως με τον κανόνα που λέει ότι «αυτός με τον οποίο συζητάμε είναι αυτός που αναγνωρίζουμε ως ίσο» ο Μπαρντελά έχει ήδη το κέρδος ότι είναι αυτός που επιλέχθηκε για το ντιμπέιτ με τον πρωθυπουργό. Εάν στη συζήτηση της Πέμπτης είναι αξιοπρεπής, θα βγει ενισχυμένος, γιατί ενισχύεται στη φιλοδοξία του να κατακτήσει μια μέρα την πρωθυπουργία.



Πάντως σε χθεσινή επιστολή του προς τη Ρυθμιστική Ραδιοτηλεοπτική Αρχή Arcom ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ εξέφρασε την οργή του για το ντιμπέιτ κάνοντας λόγο για "θεμελιώδες δημοκρατικό πρόβλημα" λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές. "Μια συζήτηση που διοργανώνεται για τις ευρωεκλογές στη χώρα μας δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια αντιπαράθεση μεταξύ της δεξιάς και της ακροδεξιάς, αποκλείοντας εκ των πραγμάτων κάθε εκπροσώπηση των αριστερών κομμάτων", έγραψε σε επιστολή προς τον πρόεδρο της Arcom, Ρος Ολιβιέ Μεστρ, αντίγραφο της οποίας εξασφάλισε το AFP και αποκάλυψε η Libération. Προς επίρρωση της προσφυγής του στην Arcom, ο Ολιβιέ Φορ επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Αττάλ "δεν είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές και ότι αναπληρώνει την επικεφαλής της λίστας της Αναγέννησης" Βαλερί Αγιέ για να αντιμετωπίσει τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού (RN), επικεφαλής της λίστας του κόμματός του και συντριπτικό φαβορί στις δημοσκοπήσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.