Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα που περιφερόταν με σπαθί στην πόλη

Συνελήφθη νωρίτερα από τις αρχές άνδρας που περιφερόταν στο κέντρο της πόλης, κουβαλώντας σπαθί.
Η σύλληψη έγινε στο ύψος της ΕΥΑΘ.
Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σύνδεση του περιστατικού με τις δύο προσαγωγές που σημειώθηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και σχετίζονται με τον επικείμενο ποδοσφαιρικό αγώνα Άρη- ΠΑΟΚ.
Ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη υπενθυμίζεται πως έχουν ανακοινωθεί μέτρα για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων και οι δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται επί ποδός.
