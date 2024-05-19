Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα που περιφερόταν με σπαθί στην πόλη

Συνελήφθη νωρίτερα από τις αρχές άνδρας που περιφερόταν στο κέντρο της πόλης, κουβαλώντας σπαθί.

Η σύλληψη έγινε στο ύψος της ΕΥΑΘ.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σύνδεση του περιστατικού με τις δύο προσαγωγές που σημειώθηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και σχετίζονται με τον επικείμενο ποδοσφαιρικό αγώνα Άρη- ΠΑΟΚ.

Ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη υπενθυμίζεται πως έχουν ανακοινωθεί μέτρα για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων και οι δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται επί ποδός.

Πηγή: skai.gr

