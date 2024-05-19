Το Ιράν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τη συνέχιση των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ομάν, παρά τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, όπως ανέφερε σήμερα ένα επίσημο ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios έκανε λόγο προχθές, Παρασκευή, για συνομιλίες που έλαβαν χώρα "αυτή την εβδομάδα" ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον σχετικά με το "πώς θα αποφευχθεί μια κλιμάκωση των επιθέσεων" στη Μέση Ανατολή.

Η αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε "τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σχετικά με εκ του σύνεγγυς συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ομάν", σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, το οποίο διευκρίνισε πως οι συζητήσεις αυτές διεξήχθησαν στο πλαίσιο "μιας διαδικασίας σε εξέλιξη".

Το Irna δεν έδωσε λεπτομέρειες για την ημερομηνία ή το περιεχόμενο των συναντήσεων, λέγοντας πως "δεν ήταν οι πρώτες" και "δεν θα είναι οι τελευταίες".

Οι συνομιλίες διεξάγονται από αμερικανικής πλευράς από τον σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Μπρετ Μακγκέρκ και τον Αμερικανό απεσταλμένο για το Ιράν, Έιμπραμ Πάλεϊ, σύμφωνα με τον Axios, που αγνοούσε ποιος εκπροσωπεί την Τεχεράνη.

Οι συνομιλίες διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση αξιωματούχων του σουλτανάτου του Ομάν.

Πηγή: skai.gr

