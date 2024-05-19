Αυλαία έπεσε πριν λίγες μέρες σε ένα από τα πιο πολύκροτα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας του Καζακστάν, με θύμα την 31χρονη Σαλτανάτ Νουκένοβα (Nursultan Nazarbayev) και θύτη τον σύζυγό της και πρώην υπουργό Οικονομικών της χώρας Κουαντίκ Μπισιμπάγεφ (Kuandyk Bishimbayev).

Ο Μπισιμπάγεφ κρίθηκε ένοχος για τον βασανισμό και τον φόνο της συζύγου του την 9η Νοεμβρίου 2023 και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 24 ετών.

Kuandyk Bishimbayev, Kazakhstan’s former economy minister, was sentenced to 24 years in prison for murdering his wife. The widely watched trial, broadcast live, was seen by some as a litmus test for the president’s promise to strengthen women’s rights https://t.co/m5VBdt1SuF pic.twitter.com/I3sVlzelzM — Reuters (@Reuters) May 14, 2024

Η δίκη του μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση τις τελευταίες επτά εβδομάδες και σε βίντεο που προβλήθηκαν από κάμερες κλειστού κυκλώματος φαινόταν ο Μπισιμπάγεφ να γρονθοκοπεί την γυναίκα του και να την σέρνει τραβώντας την από τα μαλλιά μέσα σε ένα εστιατόριο στην Αστάνα.

https://t.co/cKxOCf0WIu

El exministro de Economía de Kazajstán, Kuandyk Bishimbayev, fue condenado a 24 años de cárcel por asesinar a su esposa Saltanat en un restaurante en noviembre de 2023. Durante la audiencia, Bishimbayev negó las acusaciones y criticó la parcialidad… — ULTIMA HORA 𝗘𝗡 𝕏 (@ultimahoraenx) May 13, 2024

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο πολιτικός χτυπούσε βίαια τη σύζυγό του – αστρολόγο στο επάγγελμα - για οκτώ ώρες.

Στο κινητό τηλέφωνο του Μπισιμπάγεφ βρέθηκαν και άλλα βίντεο στα οποία έβριζε και εξευτέλιζε την εμφανώς μελανιασμένη και αιμόφυρτη Νουκένοβα, ώρες προτού εκείνη χάσει τις αισθήσεις της.

Η άτυχη γυναίκα πέθανε από τελικά από εγκεφαλικό τραύμα, λόγω της άγριας επίθεσης.

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev, eşini öldürmek suçuyla 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Bu olay, Kazakistan'da elit kesimin çeşitli suçlardan kurtulduğuna dair halkın güvensizliğini artıran bir örnek olarak değerlendirildi. pic.twitter.com/7H4W2itdJA — WW Press (@wwpressco) May 14, 2024

Εχοντας το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εααυτό του, ο Μπισιμπάγεφ σόκαρε το ακροατήριο λέγοντας:

«Παραδέχομαι ότι την χτύπησα αλλά δεν τη σκότωσα. Ήξερα πολύ καλά ότι δεν έπρεπε να βλάψω κάποιο ζωτικό όργανο».

Ο Μπισιμπάγεφ ήταν υπουργός Οικονομικών του Καζακστάν από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. Το 2018 καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών για δωροληψία αλλά αποφυλακίστηκε με αμνηστία, έχοντας εκτίσει λιγότερα από τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.