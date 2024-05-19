Λογαριασμός
Το έγκλημα που σόκαρε το Καζακστάν: Πρώην υπουργός βασάνισε και σκότωσε την νεαρή γυναίκα του 

Ο 44χρονος Κουαντίκ Μπισιμπάγεφ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 24 ετών - Επί 8 ώρες, χτυπούσε και εξευτέλιζε την μισόγυμνη και αιμόφυρτη Σαλτανάτ Νουκένοβα 

Kuandyk Bishimbayev

Αυλαία έπεσε πριν λίγες μέρες σε ένα  από τα πιο πολύκροτα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας του Καζακστάν, με θύμα την 31χρονη Σαλτανάτ Νουκένοβα (Nursultan Nazarbayev) και θύτη τον σύζυγό της και πρώην υπουργό Οικονομικών της χώρας Κουαντίκ Μπισιμπάγεφ (Kuandyk Bishimbayev). 

Ο Μπισιμπάγεφ κρίθηκε ένοχος για τον βασανισμό και τον φόνο της συζύγου του την 9η Νοεμβρίου 2023 και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 24 ετών. 

Η δίκη του μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση τις τελευταίες επτά εβδομάδες και σε βίντεο που προβλήθηκαν από κάμερες κλειστού κυκλώματος φαινόταν ο Μπισιμπάγεφ να γρονθοκοπεί την γυναίκα του και να την σέρνει τραβώντας την από τα μαλλιά μέσα σε ένα εστιατόριο στην Αστάνα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο πολιτικός χτυπούσε βίαια τη σύζυγό του – αστρολόγο στο επάγγελμα - για οκτώ ώρες. 

Στο κινητό τηλέφωνο του  Μπισιμπάγεφ βρέθηκαν και άλλα βίντεο στα οποία έβριζε και εξευτέλιζε την εμφανώς μελανιασμένη και αιμόφυρτη Νουκένοβα, ώρες προτού εκείνη χάσει τις αισθήσεις της. 

Η άτυχη γυναίκα  πέθανε από τελικά από εγκεφαλικό τραύμα, λόγω της άγριας επίθεσης. 

Εχοντας το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εααυτό του, ο Μπισιμπάγεφ σόκαρε το ακροατήριο λέγοντας: 

«Παραδέχομαι ότι την χτύπησα αλλά δεν τη σκότωσα. Ήξερα πολύ καλά ότι δεν έπρεπε να βλάψω κάποιο ζωτικό όργανο». 

Ο Μπισιμπάγεφ ήταν υπουργός Οικονομικών του Καζακστάν από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. Το 2018 καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών για δωροληψία αλλά αποφυλακίστηκε με αμνηστία, έχοντας εκτίσει λιγότερα από τρία χρόνια. 

