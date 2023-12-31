Ισραήλ: Ακροδεξιός υπουργός καλεί τους Παλαιστίνιους να φύγουν από τη Γάζα

Μία από τις πλέον επίμαχες προσωπικότητες της κυβέρνησης Νετανιάχου, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπενζαλέλ Σμότριχ, κάλεσε τους παλαιστίνιους κατοίκους της Γάζας να φύγουν από τον θύλακα για να αφήσουν χώρο για τους Ισραηλινούς που «μπορούν να κάνουν την έρημο να ανθίσει».

Ο Σμότριχ, που έχει αποκλεισθεί από το Πολεμικό Συμβούλιο και από τις συνομιλίες για τις διευθετήσεις σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για τις προθέσεις του Ισραήλ να εκκενώσει τον παλαιστινιακό θύλακα εκδιώκοντας τους Παλαιστίνιους από τον τόπο τους επαναλαμβάνοντας τις μαζικές απαλλοτριώσεις του 1948.

«Αυτό που χρειάζεται να γίνει στην Λωρίδα της Γάζας είναι να ενθαρρυνθεί η μετανάστευση», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού. «Αν υπάρχουν 100.000 ή 200.000 Αραβες στην Γάζα και όχι 2 εκατομμύρια Αραβες, η όλη συζήτηση για την επόμενη μέρα θα είναι τελείως διαφορετική».

Αν τα 2,3 εκατομμύρια του πληθυσμού δεν βρίσκονται πλέον εκεί «μεγαλώνοντας με την βλέψη της καταστροφής του κράτους του Ισραήλ», η Γάζα θα αντιμετωπισθεί διαφορετικά από το Ισραήλ, είπε.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ισραηλινής κοινωνίας θα πει "γιατί όχι, είναι ωραίο μέρος, ας κάνουμε την έρημο να ανθίσει, δεν βλάπτει κανέναν».

Ο Μπενζαλέλ Σμότριχ, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός, που υποστηρίζεται από τους εβραίους εποίκους, έχει κάνει παρόμοια σχόλια στο παρελθόν προκαλώντας την δυσαρέσκεια των ΗΠΑ.

Το κόμμα του Σμότριχ, που βοήθησε τον Νετανιάχου να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να επιστρέψει στην πρωθυπουργία για έκτη φορά σχεδόν πριν από έναν χρόνο, βλέπει τα ποσοστά του να φθίνουν από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών δεν υποστηρίζει την επιστροφή των ισραηλινών οικισμών στην Λωρίδα της Γάζας μετά την εκκένωσή τους το 2005 μαζί με την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακα.

Η παλαιστινιακή ηγεσία και οι αραβικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ ότι επιδιώκει μία νέα Νάκμπα (καταστροφή), όπως ονομάζεται η εκδίωξη εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από την γη τους κατά τον πόλεμο του 1948 που συνόδευσε την ίδρυση του Ισραήλ.

Οι περισσότεροι ξεριζωμένοι Παλαιστίνιοι κατέληξαν στις γειτονικές αραβικές χώρες και οι άραβες ηγέτες δηλώνουν ότι οποιαδήποτε κίνηση για την εκδίωξη των Παλαιστινίων δεν θα γίνει αποδεκτή.

Το Ισραήλ αποσύρθηκε από την Γάζα το 2005 έπειτα από 38χρονη κατοχή και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι δεν έχει την πρόθεση να διατηρήσει μόνιμη ισραηλινή παρουσία στον θύλακα. Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα σχέδια της ισραηλινής ηγεσίας για την Λωρίδα της Γάζας είναι απροσδιόριστα.

Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες έχουν προειδοποιήσει ότι η Γάζα θα πρέπει να κυβερνηθεί από τους Παλαιστίνιους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

