Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό του τόπου συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή για το τι προβλέπει το Σύνταγμα του Ιράν εάν ένας πρόεδρος πεθάνει στην εξουσία, σύμφωνα με το Reuters:

Σύμφωνα με το άρθρο 131 του Συντάγματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εάν ένας πρόεδρος πεθάνει στην εξουσία αναλαμβάνει ο πρώτος αντιπρόεδρος, με την επιβεβαίωση του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα ζητήματα του κράτους.

Ένα συμβούλιο που αποτελείται από τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου και τον αρχηγό του δικαστικού σώματος πρέπει να οργανώσει εκλογές για νέο πρόεδρο εντός μιας περιόδου 50 ημερών.

Ο Ραΐσι εξελέγη πρόεδρος το 2021 και, σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, οι προεδρικές εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν το 2025.

Πηγή: skai.gr

