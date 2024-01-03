Ιράν: «Άνανδρη τρομοκρατική επιχείρηση» από το Ισραήλ η δολοφονία του υπαρχηγού της Χαμάς

Ως μια «άνανδρη τρομοκρατική επιχείρηση» από το Ισραήλ χαρακτήρισε το Ιράν τη δολοφονία του αξιωματούχου της Χαμάς Σάλεχ αλ-Αρούρι στη Βηρυτό.

«Το Σιωνιστικό καθεστώς δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους του μετά από εβδομάδες εγκλημάτων πολέμου, γενοκτονίας και καταστροφών στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, παρά την άμεση υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η κακή δραστηριότητα της τρομοκρατικής μηχανής αυτού του τρομοκρατικού καθεστώτος σε άλλες χώρες αποτελεί πραγματική απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια και σοβαρό συναγερμό για την ασφάλεια των χωρών της περιοχής.» ανέφερε ο υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η επίθεση που σκότωσε τον αλ-Αρούρι μέσα στον Λίβανο ήταν μια «άνανδρη τρομοκρατική επιχείρηση» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

