Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων σε Μπιέλγκοροντ, νότια Ρωσία, και Σεβαστούπολη

Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της, διευκρινίζοντας πως πολλά από αυτά καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα καθώς πλησίαζαν στην ομώνυμη πρωτεύουσά της.

Χθες Τρίτη το βράδυ, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως καταρρίφθηκαν 9 ουκρανικοί πύραυλοι στην ίδια ρωσική περιφέρεια.

Συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας «απέτρεψαν άλλη μια προσπάθεια του καθεστώτος του Κιέβου να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση στο ρωσικό έδαφος με συστήματα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων», ανέφερε μέσω Telegram.

Νωρίτερα χθες, ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για έναν νεκρό και 11 τραυματίες σε νέα σειρά ουκρανικών επιθέσεων στην πόλη Μπιέλγκοροντ.

Παράλληλα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ουκρανικό πύραυλο πάνω από τη Σεβαστούπολη, λιμένα καίριας σημασίας στη χερσόνησο της Κριμαίας, ανέφερε ο κυβερνήτης της Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.

Διαβεβαίωσε πως δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Ρώσοι χρήστες της πλατφόρμας Telegram έκαναν από την πλευρά τους λόγο για σειρά εκρήξεων σε διάφορους τομείς της Σεβαστούπολης.

Οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων στη χερσόνησο της Κριμαίας —η Ρωσία την προσάρτησε το 2014, κάτι που δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα— έχουν πολλαπλασιαστεί από το καλοκαίρι.

