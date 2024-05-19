Επεισόδιο με πυροβολισμό στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Επεισόδιο με τουλάχιστον ένα πυροβολισμό σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:00 στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο επεισόδιο ενεπλάκησαν οι επιβάτες δύο οχημάτων. Μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών, άτομο, που επέβαινε σε ένα από τα δύο οχήματα, τράβηξε πιστόλι και πυροβόλησε.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Άγγελου Σικελιανού. Το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε “βροχή” τηλεφωνημάτων για το περιστατικό από περίοικους. Σε λίγα λεπτά ο χώρος αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν κάλυκα.

Αμέσως ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο επεισόδιο. Ένας πολίτης κατέγραψε τις στιγμές τρόμου με το κινητό του τηλέφωνο. Το βίντεο εξετάζεται από τις αστυνομικές δυνάμεις που συμμετέχουν στις αναζητήσεις.

