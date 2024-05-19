H EE και τα κράτη-μέλη της παρακολουθούν στενά την κατάσταση με το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με δήλωσή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης "Χ".

"Παρακολουθούμε στενά τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών αναγκάστηκε να προσγειωθεί απροσδόκητα και η κατάστασή τους δεν είναι ακόμα σαφής. Μαζί με τα κράτη-μέλη και τους εταίρους της ΕΕ παρακολουθούμε στενά την κατάσταση", αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ.

