Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν προσεύχεται για τον Ιρανό ομόλογό του

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε σήμερα ότι είναι βαθιά αναστατωμένος από την είδηση για τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, αφότου τον είχε αποχαιρετήσει φιλικά νωρίτερα σήμερα μετά τη συνάντησή τους.

"Σήμερα, αφότου αποχαιρετήσαμε φιλικά τον πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, είμαστε βαθιά αναστατωμένοι από την είδηση για τη συντριβή κατά την προσγείωση στο Ιράν του ελικοπτέρου που μετέφερε την πλέον υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία", δήλωσε ο Αλίεφ.

"Οι προσευχές μας στον Παντοδύναμο Αλλάχ είναι για τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε. Ως γειτονική, φίλη και αδελφή χώρα, η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν είναι έτοιμη να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί", τόνισε.

Ο πρόεδρος Ραϊσί είχε μεταβεί σήμερα στην επαρχία Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, όπου εγκαινίασε ένα φράγμα μαζί με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στα σύνορα των δύο χωρών.

