Συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την αναζήτηση επιζώντας κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που «χτύπησε» τη χώρα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς την ώρα που η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χλωρας άρει όλες τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι κατά μήκος τμημάτων της δυτικής ακτής της χώρας.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί αυξήθηκαν στους 62 κατά νεότερη καταμέτρηση που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές.

Αξιωματούχος στον νομό Ισικάουα, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο αλλά δεν θέλησε να κατονομαστεί, αναφέρθηκε σε «62 νεκρούς» και πάνω από 300 τραυματίες, περίπου 20 από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αξιωματούχοι πέταξαν πάνω από τη χερσόνησο του Νότο, γνωστή για τα παράκτια τοπία και τα αγροτικά τοπία της, και ανέφεραν κατεστραμμένους δρόμους, κατολισθήσεις και μεγάλες πυρκαγιές.

Η περιοχή πριν τον σεισμό

Η περιοχή μετά το σεισμό

Η κεντρική πόλη Wajima, όπου ζουν περισσότεροι από 27.000 άνθρωποι, φάνηκε να έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Αξιωματούχοι της πόλης είπαν στο CNN ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 15 ανθρώπων εκεί. Την πόλη «χτύπησαν» κύματα από τσουνάμι που προκλήθηκε περίπου 1,2 μέτρων (3,9 πόδια), σύμφωνα με το NHK.

Πυρκαγιές συνέχιζαν να μαίνονται σήμερα το πρωί στην Ουατζίμα, μικρή, ιστορική πόλη, διάσημη για τα χειροποίητα σκεύη και είδη τέχνης από ξύλο με επικάλυψη από λάκα.

Η πυροσβεστική αδυνατεί να αντεπεξέλθει, δήλωσε αξιωματούχος. Βρίσκεται αντιμέτωπη με «πολλές» πυρκαγιές και οι κλήσεις για βοήθεια και οι πληροφορίες για ζημιές δεν σταματούν να αυξάνονται, πρόσθεσε.

Παράλληλα, 45.700 νοικοκυριά στην Ισικάουα παρέμειναν χωρίς ρεύμα την Τρίτη, σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρισμού Hokuriku Electric Power.

Μετά τον σεισμό, η Kansai Electric της Ιαπωνίας και ο επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Yoshimasa Hayashi δήλωσαν ότι δεν αναφέρθηκαν ανωμαλίες σε πυρηνικά εργοστάσια κοντά στις πληγείσες περιοχές.

Τέσσερα τρένα, των οποίων τα ταξίδια υψηλής ταχύτητας σταμάτησαν όταν σημειώθηκε ο σεισμός, παγιδεύοντας σχεδόν 1.400 επιβάτες μέσα για περίπου 11 ώρες, άρχισαν ξανά τα δρομολόγια την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με το NHK.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων η ισχύς του σεισμού εκτιμάται ότι μετακίνησε τη γη στη χερσόνησο Νότο 1,3 μ. δυτικά.

Πηγή: skai.gr

