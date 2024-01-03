Η εξόντωση του υπαρχηγού της Χαμάς ανακατεύει την τράπουλα των εξελίξεων

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο 57 ετών Σάλεχ αλ-Αρούρι, ο αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ιδρυτικό στέλεχος των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, του στρατιωτικού βραχίονα της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης και επικεφαλής της στη Δυτική Όχθη, είναι νεκρός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το νούμερο δύο στην ιεραρχία της Χαμάς - πίσω από τον Ισμαήλ Χανίγια - σκοτώθηκε μετά από επίθεση ισραηλινών drones σε προάστιο νότια της Βηρυτού.

Το χτύπημα ήταν... χειρουργικό και ο πόλεμος μεταφέρεται και στη Βηρυτό.

Η τελευταία φορά που οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν χτύπημα τόσο βαθιά στην επικράτεια του Λιβάνου ήταν το 2006 και τώρα διεθνείς αναλυτές στρέφουν το βλέμμα τους στην αντίδραση της σιιτικής, υποστηριζόμενης από το Ιράν, Χεζμπολάχ η οποία εδρεύει στη χώρα και από την έναρξη του εν εξελίξει πολέμου Ισραήλ - Χαμάς ανταλλάσσει πυρά με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων που χωρίζουν τα δύο κράτη. Αν και μέχρι στιγμής η λιβανέζικη σιιτική οργάνωση δεν φαινόταν διατεθειμένη να κλιμακώσει δραματικά τις μάχες, μία απάντησή της τώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν εκτεταμένο πόλεμο στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Στην πρώτη της αντίδραση νωρίς χθες το βράδυ, η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για μία επικίνδυνη εξέλιξη και προειδοποιούσε ότι αυτή «δεν θα περάσει χωρίς απάντηση ή τιμωρία» τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η αντίσταση έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη». Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τον περασμένο Αύγουστο όταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, είχε προειδοποιήσει με «ισχυρή απάντηση» εάν η οργάνωση χτυπηθεί στην έδρα της επισημαίνοντας ότι «δεν θα το ανεχτούμε και δεν θα επιτρέψουμε στον Λίβανο να γίνει ένα νέο πεδίο δολοφονίας για το Ισραήλ».

Ήδη το Ιράν καταδίκασε την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου από «το επιθετικό σιωνιστικό καθεστώς» με τον εκπρόσωπο του υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, Νάσερ Κανανί, να προειδοποιεί ότι «το αίμα του μάρτυρα θα πυροδοτήσει αναμφίβολα άλλη μια έκρηξη στις φλέβες της αντίστασης κατά των σιωνιστών κατακτητών, όχι μόνο στην Παλαιστίνη αλλά και ανάμεσα σε όλους όσοι αναζητούν την ελευθερία παγκοσμίως».

Όμως, από την πλευρά της, η ισραηλινή ηγεσία που δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για το χτύπημα τονίζει, μέσω του ανώτατου συμβούλου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μαρκ Ρεγκέβ - ο οποίος μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC - ότι «όποιος κι αν το έκανε αυτό, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν επρόκειτο για επίθεση κατά του κράτους του Λιβάνου».

Επισήμανση η οποία οδηγεί πολλούς ειδικούς στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ αγωνιά να πείσει ότι η επιχείρηση είχε στόχο αποκλειστικά τη Χαμάς. Αντίστοιχα όταν ρωτήθηκε και ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, υπογράμμισε ότι «παραμένουμε συγκεντρωμένοι στον πόλεμο κατά της Χαμάς» προσθέτοντας, όμως, ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για κάθε σενάριο.

Η τράπουλα στη Μέση Ανατολή ανακατεύτηκε και τα φύλλα μοιράζονται εκ νέου. Η εξόντωση του Αρούρι επαναφέρει στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων τον φόβο εξάπλωσης της σύρραξης και όλοι περιμένουν τις κινήσεις που θα επιλέξουν Χεζμπολάχ και Τεχεράνη λίγες ημέρες προτού επισκεφθεί για ακόμη μία φορά το Ισραήλ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

