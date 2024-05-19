«Αστακός» η Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ: Δύο προσαγωγές

Σε δύο προσαγωγές ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη υπενθυμίζεται πως έχουν ανακοινωθεί μέτρα για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων και οι δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται επί ποδός.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ενισχυμένες διμοιρίες ΜΑΤ από όλους τους νομούς της Β. Ελλάδας, ΟΠΚΕ, Ομάδες δικυκλιστών. Επίσης, σε επιφυλακή θα βρίσκεται το όχημα εκτόξευσης νερού, «αύρα», ενώ drones θα ελέγχουν από αέρος διάφορα σημεία της πόλης.

Στόχος της ΕΛ.ΑΣ. είναι οι οπαδοί των δύο ομάδων να μην συναντηθούν καθόλου πριν ή μετά το ντέρμπι.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και κάθε είδους πιθανών πορειών από την 08:00 ώρα της 19/05/2024 έως την 20:00 ώρα της 19/05/2024 στις κάτωθι περιοχές:

-Στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς: Αγνώστου Στρατιώτου-Αγ.Δημητρίου – Μακεδονικής Αμύνης – Ολύμπου – Ελ. Βενιζέλου – Λ. Νίκης – Καρόλου Ντηλ-Καστριτσίου – Μητρ. Γενναδίου – Φιλίππου – Αγνώστου Στρατιώτου

-Στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς: Αρμενοπούλου-Νικ. Σκλάβου – Ιασωνίδου- Εγνατία-Παλαιών Πατρών Γερμανού- Τσιμισκή – Κούσκουρα – Βογατσικού – Λ.Νίκης-30ης Οκτωβρίου-Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου-Μ. Μπότσαρη-Αλ. Παπαναστασίου-Λ. Κων. Καραμανλή-Εγνατία-Εθνικής Αμύνης-Αρμενοπούλου,

-Στην πλατεία-μνημείο Λ. Πύργου και την εφαπτόμενη σ’ αυτήν πλατεία αγαλμάτων Μ. Αλεξάνδρου και Κ. Καραμανλή, σε όλη την έκταση αυτών που οριοθετείται από τις οδούς Λ. Νίκης-30ης Οκτωβρίου – Μ. Αλεξάνδρου και

-Σε όλο το πλακόστρωτο της παραλίας που περικλείεται από τις οδούς Λ. Νίκης – 30ης Οκτωβρίου – Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου έως το σημείο που η Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου τέμνεται με την οδό Μ. Μπότσαρη (άρθρο 7 Ν.4703/2020 & άρθρο 8 π.δ/τος 73/2020),

καθώς, δεδομένων των παραγόντων και των λοιπών περιστάσεων που συνθέτουν τη συγκεκριμένη περίπτωση, από την πραγματοποίηση συνάθροισης-πορείας α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές».

