Ενώ αναμένεται το απόγευμα η απελευθέρωση 12 ομήρων (10 Ισραηλινών και δυο Ρώσων), το Ισραήλ και η Χαμάς εξετάζουν τις παραμέτρους μιας πιθανής νέας φάσης της συμφωνίας ανακωχής στη Γάζα, που περιλαμβάνει την απελευθέρωση από τη Χαμάς ανδρών ή στρατιωτών που κρατά ομήρους, κι όχι μόνον γυναικών και παιδιών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες - στο περιθώριο συνόδου του ΝΑΤΟ -ότι θα μεταβεί στο Ισραήλ για να προσπαθήσει να παρατείνει την εκεχειρία, με σκοπό την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Ισραηλινή κυβέρνηση, 161 άνθρωποι παραμένουν ακόμα όμηροι στη Γάζα, μεταξύ των οποίων 146 Ισραηλινοί και 15 ξένοι υπήκοοι.

Από αυτούς, 126 είναι άνδρες και 35 γυναίκες, ενώ υπάρχουν τέσσερα παιδιά και τέσσερα άτομα ηλικίας 18 και 19 ετών.

Παράλληλα, δέκα άτομα είναι ηλικίας άνω των 75 ετών.

Το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο

Χθες Τρίτη, οι επικεφαλής της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και της ισραηλινής Μοσάντ συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στη Ντόχα για να συζητήσουν την πιθανή νέα φάση και τι μπορεί να χρειάζεται για να συμφωνηθεί μια κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, διαπραγματευτές του Κατάρ συνάντησαν αξιωματούχους της Χαμάς ενόψει της συνάντησης για να βολιδοσκοπήσουν πόσο πρόθυμοι θα ήταν να συμφωνήσουν στις νέες παραμέτρους.

Σήμερα, πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, δήλωσε ότι , η Χαμάς «είναι σύμφωνη να παραταθεί η ανακωχή κατά τέσσερις ημέρες».

Στο πλαίσιο της διήμερης παράτασης που δόθηκε – και η οποία λήγει τα ξημερώματα της Πέμπτης - η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώνει επιπλέον 10 Ισραηλινές γυναίκες και παιδιά κάθε μέρα.

«Η Χαμάς είναι σε θέση να απελευθερώσει Ισραηλινούς αιχμαλώτους που κρατά μαζί με άλλα κινήματα της αντίστασης και άλλα μέρη κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας και με τους ίδιους όρους», είπε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Χαμάς προτίθεται να απελευθερώσει Ισραηλινούς άνδρες ή στρατιωτικό προσωπικό που βρίσκονται μεταξύ αυτών που κρατά στη Γάζα.

Συνολικά, στις 6 ημέρες εκεχειρίας, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε με την υποστήριξη, εκτός του Κατάρ, και της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν απελευθερωθεί έως σήμερα 60 ομήροι - ανάμεσά τους 21 ξένοι υπήκοοι, στην πλειονότητά τους Ταϊλανδοί που ζουν στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του Ισραήλ, αφέθηκαν ελέυθεροι 180 Παλαιστινίοι - κυρίως γυναίκες και παιδιά - που βρίσκονταν στις ισραηλινές φυλακές.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου και οδηγήθηκαν στη Γάζα, κατά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους.

Πηγή: skai.gr

