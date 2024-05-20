«The Garfield Movie»: Ο Chris Pratt πήγε στην πρεμιέρα της ταινίας με τη σύζυγό του

Ο διάσημος ηθοποιός, Κρις Πρατ, βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Garfield Movie» στο TCL Chinese Theatre του Λος Άντζελες, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κάθριν Σβαρτζενέγκερ. Ντυμένος με ένα καφέ καρό κοστούμι αποκάλυψε στο «People», ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με την σύζυγό του στην οθόνη.

«Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχη. Γιατί είναι πραγματικά μια πολύ καλή ηθοποιός» είπε ο Πρατ, ο οποίος δανείζει τη φωνή του στην ολοκαίνουργια ταινία του franchise με τον εμβληματικό γάτο που λατρεύει τα λαζάνια.

«Όταν κάνει μιμήσεις της λέω ότι είναι πολύ καλή. Όμως εκείνη μου απαντά: 'Με τίποτα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Θα γελούσα πάρα πολύ'», προσθέτει ο σταρ και επιβεβαιώνει ότι όταν αρχίζει να γελάει δεν σταματά. «Οπότε, μάλλον θα γελούσε κατά τη διάρκεια της λήψης και θα την χάλαγε» είπε.

Το διάσημο ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και έχει δύο κόρες, ενώ ο Πρατ μοιράζεται τον γιο του, Τζακ, με την πρώην σύζυγό του Άνα Φάρις.

Πόζαρε επίσης στο κόκκινο χαλί με τον παραγωγό Τζον Κοέν και με τους συμπρωταγωνιστές του, Χάνα Γουάντινγκχεμ, Σέσιλυ Στρονγκ και Χάρβεϊ Γκουίλεν.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο δημιουργός του Garfield, Τζιμ Ντέιβις, και εκτελεστικός παραγωγός στη νέα ταινία άφησε τα αποτυπώματα του χεριού του στο περίβολο του ιστορικού θεάτρου όπως έχουν κάνει στο παρελθόν και άλλοι σταρ του Χόλυγουντ.

«Μια ταινία όπως ο Garfield, είναι πραγματικά κατάλληλη για όλες τις ηλικίες…ο γιος μου είναι 11 ετών και έχει δει πολλές από τις ταινίες μου, αλλά τα κορίτσια μου δεν έχουν δει ακόμη τίποτα οπότε αυτό θα είναι μάλλον το πρώτο πράγμα που θα δουν», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.