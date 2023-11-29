Δυτική Όχθη: Δύο παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις, λέει το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας

Δύο παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δήλωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το Al Jazeera αναφέρει, επικαλούμενο το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν έναν τραυματία από ασθενοφόρο, ενώ τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

🚨Israeli occupation forces prevent PRCS paramedics 🚑from reaching a besieged neighbourhood in Jenin Refugee Camp, despite the presence of injured persons who need help and whose life is threatened.#Jenin #NotATarget#IHL pic.twitter.com/ATCVDmBKHD — PRCS (@PalestineRCS) November 29, 2023

Η Οργάνωση της Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο το οποίο ισχυρίζεται ότι δείχνει τις ισραηλινές δυνάμεις να εμποδίζουν τους διασώστες της να φτάσουν σε γειτονιά στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν, παρά την παρουσία τραυματιών που χρειάζονται βοήθεια και των οποίων η ζωή απειλείται».



