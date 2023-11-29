Λογαριασμός
Δυτική Όχθη: Δύο παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις, λέει το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας

Η Οργάνωση της Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν τους διασώστες της να φτάσουν σε γειτονιά στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν

Δύο παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δήλωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το Al Jazeera αναφέρει, επικαλούμενο το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν έναν τραυματία από ασθενοφόρο, ενώ τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Η Οργάνωση της Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο το οποίο ισχυρίζεται ότι δείχνει τις ισραηλινές δυνάμεις να εμποδίζουν τους διασώστες της να φτάσουν σε γειτονιά στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν, παρά την παρουσία τραυματιών που χρειάζονται βοήθεια και των οποίων η ζωή απειλείται».
 

Πηγή: skai.gr

