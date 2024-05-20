Μια σεζόν γεμάτη όνειρα για back-to-back πρωτάθλημα έκλεισε με πικρή γεύση για την ΑΕΚ. Η «Ένωση» δεν έλαβε το… δώρο στο οποίο ήλπιζε από τη Θεσσαλονίκη και τερμάτισε δεύτερη. Κακά τα ψέματα, όμως, ο τίτλος δεν χάθηκε χθες, ούτε καν την Τετάρτη στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα πριν τη διακοπή, όταν από το 1-2 έχασε με 3-2 και έφτασε τους… 22 χαμένους βαθμούς σε παιχνίδια που προηγήθηκε φέτος.

Η απογοήτευση ήταν έκδηλη στις τάξεις της ομάδας χθες. Απαρηγόρητοι όλοι, με πρώτο τον Ματίας Αλμέιδα. Όμως οι «κιτρινόμαυροι» οφείλουν να κοιτάξουν μπροστά, αναλύοντας τι έφταιξε φέτος και έμειναν με άδεια χέρια, προκειμένου να επιστρέψουν δυναμικά τη νέα σεζόν. Το βέβαιο είναι πως η ομάδα έχει γερές βάσεις για να τα καταφέρει. Θα συνεχίσει να έχει στον πάγκο της τον Αργεντινό προπονητή που είναι κοινής αποδοχής, έχει «δεμένο» με συμβόλαια έναν πολύ ισχυρό κορμό, ενώ η διοίκηση και το γήπεδο εγγυώνται σταθερότητα και οικονομική υγεία.

Ο σχεδιασμός της ομάδας δεν… περίμενε να αρχίσει από σήμερα, αφού έχει γίνει ήδη προεργασία. Ο Ματίας Αλμέιδα έχει αξιολογήσει όλο το υλικό και τις ανάγκες του και θα γίνουν συζητήσεις με τη διοίκηση και τους συνεργάτες του πριν αναχωρήσει για διακοπές. Η «Ένωση» δεν έχει, από πλευράς ρόστερ, πάρα πολλά ζητήματα να διευθετήσει, όμως είναι αρκετά και όχι αμελητέα.

Κατ’ αρχάς, δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ που μένει ελεύθερος, ενώ έκπληξη θα αποτελέσει αν συνεχίσει ο επίσης χωρίς συμβόλαιο Τομ Φαν Βέερτ. Από εκεί και πέρα… αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς τελειώνουν τα συμβόλαια των Σέρχιο Αραούχο, Νόρντιν Άμραμπατ και Εχσάν Χατζισαφί, τριών παικτών που έχουν προσφέρει πολλά. Για τον πρώτο η πρόθεση ανανέωσης συνεργασίας είναι γνωστή, αυτό θα ήθελε και ο Αργεντινός αλλά υπάρχει πάντα η απόσταση από την κόρη του που ζει στην Ισπανία που τον βάζει σε σκέψεις. Για οικογενειακούς λόγους σκέφτεται την επιστροφή στην Ολλανδία και ο Άμραμπατ, αλλά και αυτή η περίπτωση είναι ανοιχτή, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Χατζισαφί. Παρότι ο μεν Μαροκινός είναι στα 37 και ο δε Ιρανός στα 34, η καλή τους κατάσταση και η προσωπικότητά τους στα αποδυτήρια δίνει σε αμφότερους πιθανότητες παραμονής.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει επίσης να αποφασίσουν αν θα κρατήσουν τον Άλεξ Κάλενς ενεργοποιώντας την οψιόν αγοράς του μετά τον δανεισμό του από την Τζιρόνα. Ο Περουβιανός είχε αρκετά καλή σεζόν, αλλά και ένα μοιραίο (όπως αποδείχτηκε) λάθος στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στα 32 του είναι σίγουρα μια καλή λύση, έχει το επιπλέον ατού του κοινοτικού διαβατηρίου, αλλά ενδεχομένως η ΑΕΚ αναζητήσει κάτι διαφορετικό.

Από το υπόλοιπο ρόστερ, αρκετά πιθανή είναι η αποχώρηση του Ροδόλφο Πισάρο, ο οποίος δεν πρόσφερε τα προσδοκώμενα και ήταν εκτός επιλογών του Αλμέιδα στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Δεδομένης της ζήτησης που έχει από το Μεξικό, δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην πατρίδα του, αν και έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Όσο για τις προσθήκες, πέραν του Σωτήρη Τσιλούλη, υπάρχει έντονη φημολογία για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι που μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, ενώ δεδομένο είναι και το ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Η δύσκολη πρόκληση του Conference League

Η απώλεια του πρωταθλήματος αναγκάζει την ΑΕΚ να βρεθεί στο Conference League αρχίζοντας την προσπάθειά της από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει πως η «Ένωση» θα πρέπει να κάνει 3/3 προκρίσεις το καλοκαίρι για να μπει στο League Stage, χωρίς να έχει περιθώρια για λάθος καθώς οποιοσδήποτε αποκλεισμός θα τελειώσει νωρίς τα ευρωπαϊκά της όνειρα.

Η «Ένωση» θα μάθει τον αντίπαλό της για τον δεύτερο προκριματικό στις 19 Ιουνίου και θα παίξει στις 25 Ιουλίου και 1 Αυγούστου. Αν προκριθεί (θα έχει προηγηθεί η κλήρωση στις 22 Ιουλίου) θα παίξει στον τρίτο προκριματικό στις 8 και 15 Αυγούστου, ενώ αν φτάσει στα playoffs (κλήρωση στις 5 Αυγούστου) θα αγωνιστεί στις 22 και 29 Αυγούστου. Εφόσον κάνει 3/3 προκρίσεις το καλοκαίρι, τότε στις 30 Αυγούστου θα μάθει την κλήρωσή της στο League Stage. Θα δώσει εκεί έξι αγώνες, από τις 3 Οκτωβρίου μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου, με τις 36 ομάδες σε μια ενιαία βαθμολογία. Όσες τερματίσουν στις θέσεις 1-8 προκρίνονται απευθείας στους «16», όσες είναι στις θέσεις 9-16 θα παίξουν playoffs με μία από αυτές των θέσεων 17-24 για μια θέση στους «16», ενώ οι υπόλοιπές αποκλείονται.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο από τους ισχυρούς, αλλά στη συνέχεια όλα θα εξαρτηθούν από τις ομάδες που θα συνεχίσουν στις επόμενες κληρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η πρόκληση της Ευρώπης απαιτεί να είναι σε έναν καλό βαθμό ετοιμότητας μέσα στο καλοκαίρι, παρότι η προετοιμασία θα είναι μετ’ εμποδίων έχοντας αρκετούς παίκτες με υποχρεώσεις το καλοκαίρι, όπως οι Βίντα (Κροατία), Σιμάνσκι (Πολωνία) στο Euro ή Πινέδα (Μεξικό) στο Κόπα Αμέρικα.

