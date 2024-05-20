Ολοκληρώνεται σήμερα ο οργανωτικός μετασχηματισμός των υπηρεσιών φορολογίας κεφαλαίου στην Αττική.

Ειδικότερα, σήμερα, μεταφέρονται στο ΚΕΦΟΚ Αττικής οι αρμοδιότητες φορολογίας μεταβίβασης περιουσίας και κατοχής ακινήτων των ΔΟΥ: ΙΓ' Αθηνών, Αγίων Αναργύρων, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Νέας Ιωνίας, Α΄ Πειραιά, Ε' Πειραιά, Νίκαιας και Περιστερίου.

Εφεξής, το σύνολο των φορολογουμένων της Αττικής θα εξυπηρετούνται:

ψηφιακά, από το ΚΕΦΟΚ Αττικής, στην εφαρμογή "τα Αιτήματά μου", μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή από το myAADEapp

τηλεφωνικά, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ), στο +30 213 162 1000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 έως 17:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

