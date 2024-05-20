Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου από σήμερα οι αρμοδιότητες όλων των ΔΟΥ Αττικής

Ψηφιακά και τηλεφωνικά θα εξυπηρετούνται οι φορολογούμενοι 

ΔΟΥ

Ολοκληρώνεται σήμερα ο οργανωτικός μετασχηματισμός των υπηρεσιών φορολογίας κεφαλαίου στην Αττική.

Ειδικότερα, σήμερα, μεταφέρονται στο ΚΕΦΟΚ Αττικής οι αρμοδιότητες φορολογίας μεταβίβασης περιουσίας και κατοχής ακινήτων των ΔΟΥ: ΙΓ' Αθηνών, Αγίων Αναργύρων, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Νέας Ιωνίας, Α΄ Πειραιά, Ε' Πειραιά, Νίκαιας και Περιστερίου.

Εφεξής, το σύνολο των φορολογουμένων της Αττικής θα εξυπηρετούνται:

  • ψηφιακά, από το ΚΕΦΟΚ Αττικής, στην εφαρμογή "τα Αιτήματά μου", μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή από το myAADEapp
  • τηλεφωνικά, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ), στο +30 213 162 1000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 έως 17:00.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΔΟΥ μεταφορές ΑΔΑΕ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark