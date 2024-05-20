Νέα αναβολή ή τέλος του δρόμου για τον Τζούλιαν Ασάνζ ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης; Σήμερα δύο δικαστές θα αποφασίσουν αν θα επιτρέψουν στον ιδρυτή του WiliLeaks να προσφύγει εκ νέου κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Αν απορριφθεί η προσφυγή του 52χρονου Αυστραλού, κινδυνεύει να βρεθεί μέσα σε 24 ώρες σε ένα αεροπλάνο με προορισμό τις ΗΠΑ, έπειτα από πέντε χρόνια δικαστικής μάχης, σύμβολο για την ελευθερία του Τύπου, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Μοναδική του ελπίδα του Ασάνζ σε αυτή την περίπτωση είναι να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για να ακυρωθεί η έκδοσή του.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ, η υγεία του οποίου έχει επιδεινωθεί σημαντικά στη φυλακή, «ελπίζει» να είναι παρών σήμερα στο δικαστήριο για την κρίσιμη αυτή απόφαση, είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα η σύζυγός του Στέλλα Ασάνζ.

Στις ΗΠΑ διώκεται επειδή μετά το 2010 δημοσιοποίησε περισσότερα από 70.000 διαβαθμισμένα έγγραφα για τις αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες, κυρίως στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 175 ετών.

Έπειτα από πολλές δικαστικές περιπέτειες, στα τέλη Μαρτίου δύο δικαστές του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λονδίνου, η Βικτόρια Σαρπ και ο Τζέρεμι Τζόνσον, ζήτησαν από τις ΗΠΑ νέες διαβεβαιώσεις για τη μεταχείριση που θα επιφυλάξει η Ουάσινγκτον στον Ασάνζ, προτού αποφανθούν αν θα εγκρίνουν το αίτημά του να ασκήσει νέα έφεση κατά της έκδοσής του.

Σήμερα θα εξετάσουν την απάντηση των αμερικανικών αρχών και θα ανακοινώσουν αν θα επιτρέψουν στον ιδρυτή του WikiLeaks να ασκήσει έφεση. Ωστόσο μπορεί να αναβάλουν την ανακοίνωση της απόφασής τους για επόμενη ημερομηνία.

Οι δικαστές θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο Ασάνζ δεν θα κινδυνεύσει να καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών και ότι θα μπορέσει να επικαλεστεί την προστασία που του προσφέρει η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης.

Η αμερικανική απάντηση δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά σύμφωνα με το περιβάλλον του Ασάνζ, οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι θα μπορέσει να επικαλεστεί την Πρώτη Τροπολογία, χωρίς ωστόσο να δεσμεύονται επισήμως ότι θα γίνει δεκτό το αίτημά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

