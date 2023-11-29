Τέσσερις νεκροί από ουκρανικό βομβαρδισμό σε αστυνομικό τμήμα στην Χερσώνα

Τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ακόμη 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες, Τρίτη σε ουκρανική επίθεση σε αστυνομικό τμήμα σε τμήμα της ουκρανικής επαρχίας της Χερσώνα που ελέγχεται από τη Ρωσία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η επίθεση εξαπολύθηκε με πύραυλο που εκτοξεύθηκε από αμερικανικής κατασκευής σύστημα HIMARS.

Το TASS, επικαλούμενο εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας, ανέφερε ότι πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά στην επίθεση που είχε στόχο εγκαταστάσεις στο χωριό Γιουβιλέιν.

Οι μάχες στην επαρχία της Χερσώνας έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με τις ουκρανικές δυνάμεις να πραγματοποιούν μια σειρά από επιχειρήσεις στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου που ελέγχεται από τη Ρωσία.

