Νέα Εκπαιδευτικά βιβλία για το Λύκειο και το Γυμνάσιο από τις ‘’Εκδόσεις Καλαϊτζίδης’’ στα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Οι "Εκδόσεις Καλαϊτζίδης" ιδρύθηκαν από τον μαθηματικό κ. Θοδωρή Καλαϊτζίδη, ιδρυτή και πρόεδρο του Ομίλου Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Ο κ. Καλαϊτζίδης έχει 30 χρόνια εμπειρίας μαθήματος σε τάξη, έχει συγγράψει πολλά φροντιστηριακά βιβλία μαθηματικών και τα τελευταία 27 χρόνια είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνος όλης της ακαδημαϊκής ομάδας των φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.

Τα βιβλία των "Εκδόσεων Καλαϊτζίδης" αποτελούν συμπύκνωμα πολυετούς διδακτικής εμπειρίας και σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια των μαθητών μας να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις των μαθημάτων τους. Γνωρίζοντας πως η διαδικασία κατάκτησης της γνώσης είναι διαρκής και συνεχώς εξελισσόμενη, τα βιβλία των εκδόσεων μας αντλούν τη δύναμη τους από αυτή ακριβώς τη διαδικασία.

Ελέγχονται, ανανεώνονται, εμπλουτίζονται και βελτιώνονται διαρκώς, προκειμένου να ανταποκριθούν κάθε φορά στις απαιτητικές συνθήκες διδασκαλίας που επικρατούν στις τάξεις των φροντιστηρίων μας.

25 Συγγραφείς όλων των ειδικοτήτων συνθέτουν την πιο δυνατή συγγραφική ομάδα παρουσιάζοντας 66 τίτλους αποκλειστικά για τα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Οι περισσότεροι συγγραφείς μας είναι Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι επi σειρά ετών στα πιλοτικά φροντιστήρια του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ στον Πειραιά και στο Κερατσίνι.

​

Σε αντίθεση με άλλα βιβλία του εμπορίου, τα βιβλία των εκδόσεων Καλαϊτζίδη προορίζονται για την χρήση τους μέσα στην τάξη και έχουν σκοπό να υπηρετήσουν με τον πλέον επίκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες του εξεταστικού συστήματος.

Απευθυνόμενοι στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, επιδιώκουμε να προσφέρουμε ένα πολύτιμο εργαλείο οργάνωσης της σκέψης και προσέγγισης της μεθοδολογίας όλων των τύπων ασκήσεων που θα επιτρέψουν την άρτια προετοιμασία των πρώτων για την επιτυχία τους στις εξετάσεις.

Όλοι οι μαθητές στα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ έχουν πρόσβαση σε μία σειρά 66 βιβλίων των Εκδόσεων Καλαϊτζίδης και παραλαμβάνουν τα βιβλία τους χωρίς επιπλέον κόστος ΔΩΡΕΑΝ!

Αναλυτικά τα βιβλία μας καλύπτουν όλα τα βασικά μαθήματα σε όλες τις τάξεις ενώ αυτά των κατευθύνσεων Β - Γ Λυκείου είναι πλήρως προσαρμοσμένα σε 2 έτη κύκλο προετοιμασίας για την επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες καθώς και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο diakrotima.gr

